Блогер Даша Евтух после выезда из Украины раскрыла, в какой стране будет жить с дочкой

Даша Евтух с дочерью / © instagram.com/dashaevtukh__official

Реклама

Украинский блогер и тиктокер Даша Евтух после длительных слухов об эмиграции впервые рассказала, где теперь будет жить вместе с маленькой дочкой Фемидой.

Как оказалось, звезда Сети переехала в Грецию. Об этом Даша сообщила в своем фотоблоге, поделившись кадрами с нового места жительства и встречи с родственниками. По словам блогера, решение покинуть Украину было непростым, но главной причиной стали постоянный стресс, воздушные тревоги и переживания за безопасность ребенка.

В Греции ее с дочкой ждали родные, которые и помогают адаптироваться к новой жизни. Тем временем блогерша обустраивает быт и даже занимается изучением греческого языка.

Реклама

Даша Евтух с дочерью / © instagram.com/dashaevtukh__official

Семья Даши Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

«Мы уехали из Украины. Не выдержали постоянных тревог и стресса, погони и усталости, ощущения, что жизнь проходит мимо нас. Мы оказались там, где море пахнет свободой, а люди встречают так, будто ждали всю жизнь. Греция встречает нас теплом. Да, мы будем жить здесь. Почему? Здесь живут наши родственники: сестры и братья Фемиды, дяди, тети, бабушки и дедушки. Встретили нас очень тепло с искренностью и любовью. Доченьке очень нравится. Я уже начала учить греческий язык», — поделилась Даша.

Напомним, недавно муж-депутат Даши Евтух отреагировал на ее эмиграцию с их дочерью. Кроме того, Александр Глазов также ответил на слухи о своем «выезде» с семьей.

Новости партнеров