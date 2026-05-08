- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
Блогер Даша Евтух после выезда из Украины раскрыла, в какой стране будет жить с дочкой
Семью звезды Сети приютили родственники.
Украинский блогер и тиктокер Даша Евтух после длительных слухов об эмиграции впервые рассказала, где теперь будет жить вместе с маленькой дочкой Фемидой.
Как оказалось, звезда Сети переехала в Грецию. Об этом Даша сообщила в своем фотоблоге, поделившись кадрами с нового места жительства и встречи с родственниками. По словам блогера, решение покинуть Украину было непростым, но главной причиной стали постоянный стресс, воздушные тревоги и переживания за безопасность ребенка.
В Греции ее с дочкой ждали родные, которые и помогают адаптироваться к новой жизни. Тем временем блогерша обустраивает быт и даже занимается изучением греческого языка.
«Мы уехали из Украины. Не выдержали постоянных тревог и стресса, погони и усталости, ощущения, что жизнь проходит мимо нас. Мы оказались там, где море пахнет свободой, а люди встречают так, будто ждали всю жизнь. Греция встречает нас теплом. Да, мы будем жить здесь. Почему? Здесь живут наши родственники: сестры и братья Фемиды, дяди, тети, бабушки и дедушки. Встретили нас очень тепло с искренностью и любовью. Доченьке очень нравится. Я уже начала учить греческий язык», — поделилась Даша.
Напомним, недавно муж-депутат Даши Евтух отреагировал на ее эмиграцию с их дочерью. Кроме того, Александр Глазов также ответил на слухи о своем «выезде» с семьей.