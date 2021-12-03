Блогер, который устроил "голодную тусу", со слезами прокомментировал смерть директора Дома ученых

Он считает, что Роман Ильич не выдержал хейта.

Блогер Александр Залиско, который устроил "голодную тусу", эмоционально прокомментировал смерть директора Дома ученых во Львове Романа Славитича.

Блогер чуть ли не со слезами на глазах заявил, что Роман Ильич "не выдержал хейта, который на него посыпался в последние дни".

"Мы, молодые, еще можем выдержать это, а он не смог. Я вас очень прошу. Вы можете понять, что эти угрозы, хейт, плохие комментарии – это ужасно", – заявил Залиско.

Кроме того, Александр призвал быть всех более милосердными. Он отметил, что это стало для него уроком.

Напомним, что на днях во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная эротическая вечеринка – "голодная блогерская туса" в день траура. В День памяти жертв Голодоморов известный блогер-миллионник Александр Залиско организовал роскошное празднование с элементами эротики в городском Доме.

На резонансную вечеринку пришли многие украинские блогеры, среди присутствующих был и Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина".

После всеукраинского скандала гости на своих страницах в соцсетях начали извиняться за "голодную тусу". Именинник Александр Залиско рассказал, что устроил празднование этого дня "из-за тупости и невнимательности". Также он убеждает, что и у вечеринки не было названия, а то, что сейчас расходится в Сети "Голодная туса" — это якобы просто выдернутая из контекста фраза.

На блогера составили протокол, а дело передали в суд. Он готовится уплатить штраф от 17 тысяч гривен. Кроме этого, многие известные компании после скандала отказались от сотрудничества с блогерами-гостями.

В свою очередь заместитель львовского директора Дома ученых Василий Мастикаш, сдавший здание в аренду, заявил, что его обманули. Его заверили, что будут праздновать "обычный день рождения". На мероприятии должны были присутствовать только 40 человек, в то время как было более 100 человек, а вечеринка больше напоминала какую-то эротику. Заместитель директора признался, что и сами они не учли годовщину Голодомора, ведь договор об аренде помещения подписывали еще в октябре.

В результате Дом учёных временно закрыли за нарушение карантинных требований.

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