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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1858
Время на прочтение
1 мин

Блогер Лебига случайно снял вражеский "прилет": на видео слышен свист и громкие взрывы

Миша Лебига во время обстрела Киева в ночь на 23 июня оказался в эпицентре громких взрывов. В доме блогера осыпалась штукатурка.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Миша Лебига

Миша Лебига / © instagram.com/misha_lebiga

Популярный украинский блогер Миша Лебига случайно снял вражеский "прилет" и показал видео, где слышно свист "Шахеда" и громкие взрывы.

Произошло это, когда блогер запустил стрим. В частности, на видео слышно, как рядом с домом пролетал "Шахед". Именно такой звук характерен для ударного беспилотника. Затем резко начинает раздаваться свист, после чего произошел громкий взрыв. Миша Лебига в этот момент не на шутку испугался и упал на пол. Как оказалось, "Шахед" попал в дорогу неподалеку от дома блогера.

Как оказалось, в результате взрывной волны в доме Миши Лебиги, который он арендует под Киевом, осыпалась штукатурка.

В доме Миши Лебиги осыпалась штукатурка / © instagram.com/misha_lebiga

В доме Миши Лебиги осыпалась штукатурка / © instagram.com/misha_lebiga

Напомним, тем временем квартиру артистов Елены и Тараса Тополь полностью разрушило взрывной волной. В частности, баллистическая ракета попала по дому напротив жилья супругов. Поэтому, разрушений в их квартире было не избежать. Как отметил Тарас Тополя, уцелели только стены, и те частично. Тем временем Елена Тополя показала жуткое видео, которое сняла в первые минуты после "прилета".

Дата публикации
Количество просмотров
1858
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