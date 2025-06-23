Блогер Лебига случайно снял вражеский "прилет": на видео слышен свист и громкие взрывы

Миша Лебига / © instagram.com/misha_lebiga

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Популярный украинский блогер Миша Лебига случайно снял вражеский "прилет" и показал видео, где слышно свист "Шахеда" и громкие взрывы.

Произошло это, когда блогер запустил стрим. В частности, на видео слышно, как рядом с домом пролетал "Шахед". Именно такой звук характерен для ударного беспилотника. Затем резко начинает раздаваться свист, после чего произошел громкий взрыв. Миша Лебига в этот момент не на шутку испугался и упал на пол. Как оказалось, "Шахед" попал в дорогу неподалеку от дома блогера.

Дата публикации 11:00, 23.06.25 Количество просмотров 67 Миша Лебига шокировал видео, как рядом с ним произошел вражеский "прилет" и раздались громкие взрывы

Как оказалось, в результате взрывной волны в доме Миши Лебиги, который он арендует под Киевом, осыпалась штукатурка.

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В доме Миши Лебиги осыпалась штукатурка / © instagram.com/misha_lebiga

Напомним, тем временем квартиру артистов Елены и Тараса Тополь полностью разрушило взрывной волной. В частности, баллистическая ракета попала по дому напротив жилья супругов. Поэтому, разрушений в их квартире было не избежать. Как отметил Тарас Тополя, уцелели только стены, и те частично. Тем временем Елена Тополя показала жуткое видео, которое сняла в первые минуты после "прилета".