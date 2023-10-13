Блогер Лебига устроился на руках у Дорофеевой и с ней спел кавер на хит "Кохаю, але не зовсім"

Украинская певица, тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева присоединилась к благотворительному сбору на дроны для наших защитников.

И сделала это артистка необычным способом. Вместе с Мишей Лебигой, Вадимом Кириленко, Эриком Йе, группой DOBRYVA Дорофеева переделала свой хит "Кохаю, але не зовсім", в котором спела новый текст. Более того, все вышеупомянутые знаменитости снялись в новом видео к каверу на песню Нади.

"Пришла пора доставать из шкафа зимние куртки и находить в этих куртках гривны, потому что мы запускаем сбор на лям! На деньги купим 50 fpv дронов для 47 ОМБР, 113 ОМБР и 80 ОМБР. Понимаем, что осенняя пора может вызвать легкую депрессию, поэтому предлагаем простой рецепт лечения хандры: послушать наш осенний гимн, забросить его себе в сторис вместе со ссылкой на банку, забросить донейшн 10-20-30-40 гривен (можно больше, если есть); ни в коем случае не пить глинтвейн, потому что он…", – говорится в подписи к видео.

Дорофеева и Лебига сделали кавер на хит "Люблю, но не совсем" ради сбора на дроны

Кстати, Миша Лебига не упустил случая, чтобы сфотографироваться с Надей Дорофеевой. На странице в Instagram блогер разместил кадр, где сидит на руках у Нади: "Мам, знакомься – это Надя, я ее люблю и она будет жить с нами!" – подписал фотографию Лебига.

Надя Дорофеева и Миша Лебига / Фото: instagram.com/misha_lebiga

Напомним, недавно Надя Дорофеева выпустила видео на денс-хит "На самоті", который сняла в Киеве. В mood-видео фаны увидят артистку на Троещине в нижнем белье, а также в маске зайца и на крыше многоэтажки.

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