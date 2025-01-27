Блогер Леон после заявления о разрыве романа с Тринчер обвинил ее во лжи: "Это катастрофа"

Известный блогер Леон после заявления о романе с певицей Анной Тринчер раскрыл, почему они разошлись.

По мнению Леона, все случилось из-за артистки. Он утверждает, что Анна была не готова к отношениям с ним из-за его профессии, связанной с интимными массажами. Более того, блогер обвинил звезду во лжи самой себе, ведь таким образом она якобы отвергала свои настоящие желания.

"Все шло к этому (серьезным отношениям – прим. ред.). Но мы понимали, что это невозможно. Потому что снять клип – это одно, а признаться, что ты любишь Леон13 и то, чем я занимаюсь, и ты можешь жить вот так – для нее это катастрофа. Я заметил, что у людей часто депрессии берутся, потому что они просто лгут самому себе. Ты понимаешь, что ты не живешь так, как хочешь, до конца. Это уже проблема", - объяснил Леон в интервью Славе Демину.

Анна Тринчер и блогер Леон

Блогер также раскрыл серьезную ссору между ними в конце кратковременного романа. Леон припомнил, как после интима с Анной Тринчер договорился держать это в тайне. Впрочем, по словам звезды Сети, артистка не сдержала слова и рассказала его бывшей и подругам.

"Меня она поломала, потому что человек может говорить одно, а потом на деле совсем другое. Она сделала так, что я не смог рассказать все Кристине, а она это все сделала. Зачем? Когда ты просишь меня: "Только никому не говори" .Хорошо! А ты берешь и рассказываешь. Да еще и самому близкому человеку. Это негативно влияет на меня. Она сама создала условия, чтобы нигде, никто, ничего. Она так боялась, чтобы Кристина что-то узнала. Мы договорились, что нигде об этом не говорим. Ее слова разрушили мне несколько TikTok, остановили работу", - заявил блогер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Леон говорит, что после конфликта все же разговаривал с певицей. По его словам, Анна отказалась в дальнейшем ввязывать свое имя в эти перипетии и полностью прекратила общение с ним.

"Я ей написал сразу: "Ань, нашу договоренность о молчании ты разорвала сама". Я высказал все, как есть. Она мне сказала, что ей не нравится, как с ней говорят. На следующий день она мне пишет, чтобы я не триггерил и ничего не писал", — добавил блогер.

Напомним, недавно загадочный роман приписали певице Ирине Билык и бывшему Ани Лорак. Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу объяснил, что между ними на самом деле.

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