Блогер Машуковский оправдался за скандальное видео с морскими котиками в дельфинарии "Немо"

Блогер заверил, что прежде чем посетить дельфинарий, поинтересовался, все ли у животных хорошо.

Украинский блогер Олег Машуковский поспешил записать оправдание после того, как его обвинили в жестоком обращении с животными.

После того, как Машуковский в дельфинарии "Немо" в Одессе записал видео, где в гостиничном номере снимает видео с морскими котиками, на него вылилась куча хейта. В сторис своей страницы в Instagram блогер выразил непонимание, из-за чего ему шлют проклятия.

Машуковский заверил, что прежде чем отправиться в дельфинарий, он поинтересовался состоянием здоровья животных и условиями, в которых они живут.

"Я себя так успокоил, что у зверушек все хорошо. Я к ним пришел, посмотрел какие они коммуникабельные. Когда только пришел, дельфины начали играть, бросать мне мяч, тренер не просил их этого делать. Морские котики тоже очень контактные... У меня не было на тот момент никакой мысли, что это может быть как-то ненормально", — сказал блогер.

В то же время Машуковский признал, что был неправ, обнародуя видео с морскими котиками, но заверил, что очень любит животных и никогда бы не причинил им вреда. Также блогер подчеркнул, что слухи о том, что гостиница "Немо" сдает котиков в аренду, это ложь:

"Нет! Такого нет. Такой опции нет, чтобы взять в аренду животное. Они живут в дельфинарии, где им безопасно, просто гуляли и пришли в наш номер… Буду осознаннее в этом вопросе", — подчеркнул Олег.

Также он поспешил удалить скандальное видео со своей страницы в соцсети.

Напомним, что на днях вокруг дельфинария "Немо" в Одессе разгорелся скандал. Блогеры Стася Макеева и Олег Машуковский запостили видео из гостиничного номера, где снимали видео и фотографировались с морскими котиками. В видео животные выглядели очень грустно и устало. Блогеров обвинили в жестоком обращении с животными.

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