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Блогер Машуковский с женихом побегали по ночной трассе с крыльями ангелов за плечами

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
558
Время на прочтение
1 мин
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Блогер Машуковский с женихом побегали по ночной трассе с крыльями ангелов за плечами

Олег Машуковский с женихом / Фото: instagram.com/mashukovsky

Влюбленные поделилась кадрами c атмосферной фотосессии.

Известный украинский блогер Олег Машуковский недавно принял участие в атмосферной фотосессии вместе со своим женихом Данилой.

На странице в Instagram Машуковский разместил серию снимков, на которых предстает с партнером в family-луках – в одинаковых серых маяках и черных брюках. Фотосет получился несколько дерзким – во время съемок влюбленные примеряли крылья ангелов, но вместе с тем курили и бегали по ночной трассе.

Олег Машуковский с женихом / © instagram.com/mashukovsky
Олег Машуковский с женихом / Фото: instagram.com/mashukovsky
Олег Машуковский с женихом / © instagram.com/mashukovsky
Олег Машуковский с женихом / Фото: instagram.com/mashukovsky

Под этими фотографиями Олег написал своему избраннику романтические слова и отметил, что любимый его вдохновляет и служит его поддержкой и опорой:

"Моя любовь и мое вдохновение. Мало кто знает, но именно Даня вдохновил меня на мой курс по ТikTok, именно он всегда со мной, моя поддержка и опора. Да чтобы там не говорили хейтеры, вряд ли им понять, что такое настоящая любовь!" – подписал фотографии Машуковский.

Олег Машуковский с женихом / © instagram.com/mashukovsky
Олег Машуковский с женихом / Фото: instagram.com/mashukovsky
Олег Машуковский с женихом / © instagram.com/mashukovsky
Олег Машуковский с женихом / Фото: instagram.com/mashukovsky
Олег Машуковский / © instagram.com/mashukovsky
Олег Машуковский / Фото: instagram.com/mashukovsky

Напомним, что в середине сентября Олег Машуковский отважился на радикальные изменения в личной жизни. Так, во время восхождения с друзьями и возлюбленным на Говерлу, блогер сделал предложение своему бойфренду. Даниил ответил согласием.

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Дата публикации
Просмотры
558
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