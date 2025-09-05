Блогер-миллионник закрутила роман и шокировала, как в этом ей помогло сталкерство: "Видела все"

Olya Shelby

Известная блогер и актриса Оля Шевченко — Olya Shelby — откровенно рассказала, как начались ее отношения с возлюбленным Денисом.

Оказывается, история знакомства имела настоящий оттенок "сталкерства", ведь из квартиры знаменитости можно было разглядеть все, что происходило в окнах парня. Однажды вечером, девушка даже сфотографировала его, чем немало удивила Дениса.

"Было немного сталкерства, потому что мои окна выходили на его и я видела буквально все, что он делает. Однажды вечером даже сфотографировала его на телефон и было видно, что он улыбается" — отметила Оля в шоу "Тур зірками".

Olya Shelby с возлюбленным Денисом

Дениса такое внимание не испугало — наоборот, он покорил блогера спокойствием, уверенностью и ответственностью. Пара встречается почти полгода, и уже успела съехаться. Инициатором переезда стал парень, который взял на себя и финансовую часть их жизни. Звезда отметила, что он захотел "быть мужчиной" и взял на обеспечение определенные вещи, такие как аренда квартиры и прочее.

Мужчина не жалеет подарков для любимой — от огромных букетов и путешествий до мелочей, которые оставляют теплые воспоминания. А на третьем свидании он даже поинтересовался, каким Оля мечтает видеть идеальное предложение руки и сердца. Звезда добавила, что в этих отношениях все и так понятно — пара любит друг друга, однако ускорять события они не хотят.

