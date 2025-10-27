Блогер Миша Лебига сообщил о смерти 51-летнего отца

Миша Лебига / © instagram.com/misha_lebiga

Украинский блогер Миша Лебига поделился горем в семье.

Так, стало известно, что 24 октября ушел из жизни отец знаменитости, Анатолий Николаевич Лебига, которому был 51 год. По словам Михаила, накануне смерти они успели увидеться дома в селе.

"Я сказал ему, что он - красавчик, и это были мои последние слова ему", — поделился блогер, однако на следующее утро ему сообщили, что отца уже нет.

Михаил отметил, что несмотря на ссоры и разногласия, он был единственным союзником отца до конца. Блогер отметил, что в последние месяцы чаще встречался с отцом. Лебига добавил, что они оба гордились его службой в АТО.

"Я запомню отца веселым. Хочу сказать слова, которые мы почти никогда не говорили друг другу: "Люблю тебя, отец". Спи спокойно и отдыхай. Спасибо за все, дальше я сам", — написал Михаил под постом.

Пост Миши Лебиги / © instagram.com/misha_lebiga

Пост Миши Лебиги / © instagram.com/misha_lebiga

Пост Миши Лебиги / © instagram.com/misha_lebiga

Большое количество украинских звезд и поклонников выразили соболезнования блогеру в комментариях. Более того, под сообщением пользователи начали делиться своими печальными и трогательными историями с родными:

Сочувствую, друг. Мне когда-то сказали после смерти отца: "Он ушел, потому что выполнил миссию на этой земле. Вырастил сына". Я думаю здесь так же. Твой отец вырастил достойного сына. Обнимаю крепко

Миша, я тебя очень понимаю... 17 октября 2010 года не стало моего и так же, за день до его смерти, я был дома. Мы провели идеальный день, а на следующий день, как только я вернулся в Киев, его не стало. Когда вспоминаю о нем, помню только самые лучшие и смешные моменты, хочу только таким его помнить. Сочувствую и полностью разделяю твое горе

Я своему тоже не успел сказать, что люблю его, уже больше двух лет и эта боль лишь притупляется... Цените родителей пока они живы..

