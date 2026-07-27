Блогер Николас Карма впервые показал изнутри свою роскошную квартиру во Львове, на которую сам заработал

Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

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Известный украинский блогер Николас Карма, который прославился благодаря видео в Tik Tok, показал свою квартиру изнутри.

Год назад звезда Сети приобрела жилье во Львове. В квартире были только голые стены, так что Николас Карма начал ремонт. В общем, жилье в течение года приводили в порядок. И вот наконец-то блогер впервые показал, как выглядит его квартира изнутри после ремонта.

«Год ожиданий и ремонт в моей квартире готов. Я горжусь собой, горжусь тем наивным парнем 15-летней давности, который верил в себя и свои мечты. Абсолютно все, что у меня есть — квартира, ремонт и даже машина — заработаны честно, без связей, богатых родителей или продюсеров», — говорит блогер.

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Николас Карма купил квартиру за собственные деньги, которые заработал благодаря блогерству. Звезда Сети очень этим гордится. Кроме того, блогер подчеркнул, что ведет блог честно и не берется за рекламы, что не отвечают его ценностям. Он убежден, что в квартире ему будет житься спокойно.

«Вы не представляете, сколько соблазнов бегает в том же блогерстве и какие безумные деньги кое-кто готов платить за рекламу разных азартных игр. Но благодаря принципам и совести стены в моей квартире точно не будут плакать слезами обманутых людей, не давить морально и спать здесь будет спокойно», — отметил блогер.

Напомним, недавно бизнесвумен Даша Кацурина переехала в новую квартиру. Она уже показала, как выглядит ее жилище изнутри.

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