Блогер обвинил Огневич в лицемерии и заявил, что она послала военного: певица резко ответила

Блогер Богдан Беспалов обвинил певицу Злату Огневич в лицемерии и рассказал, как она якобы послала военного и волонтеров.

Беспалов на своем YouTube-канале отметил, что о неприятном инциденте ему стало известно из собственных источников, которые были очевидцами. У артистки был концерт в одном из областных центров Украины. Незадолго до выступления волонтеры договорились с командой певицы о благотворительном аукционе, где должны были разыграть картину военного.

Впрочем, в день концерта представители Огневич заявили, что ничего об этом не знают. У волонтера и военного получилось обсудить это с артисткой. Тем временем сама Злата от аукциона отказалась, вместо этого пообещала провести сбор в Instagram, но так этого и не сделала.

Богдан Беспалов / Фото: скриншот с видео

"Волонтер привела раненого бойца с этой картиной. Заходят в зал, идут к сцене, а в ответ представители Златы: "Вы кто? Мы вас не знаем". Волонтер показала переписку, но ее просто толкнули со спины. Солдат был в шоке. Потом вышла Злата. Волонтеры прорвались к ней и рассказали, что вот военный и это его картина. Думали, может она решится. Просили ее разрешить бойцу выйти с этой картиной, а за вырученные средства купить белье в госпиталь для побратимов. Злата сказала: "У меня в концерте такого не запланировано". Злата пообещала, что во время концерта откроет сбор на больницу. Она сделала это? Нет!" – рассказал Богдан Беспалов.

Злата Огневич уже отреагировала на слова блогера. Огневич подтвердила, что такой инцидент действительно был, однако рассказала свою версию. По словам артистки, за кулисы попали неизвестные ей люди, которые назвались волонтерами и агрессивно вели себя. Исполнительница не могла проверить за пять минут правдивость их слов, поэтому дала свои контакты, чтобы связаться, все обсудить и после этого сделать сбор.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я предложила компромисс: обменяться контактами, я проверю информацию о реальности волонтерства и после этого договориться о проведении сбора на моей странице, чтобы было продуктивно для них. Представители моей команды дали свои контакты для дальнейшего общения", — прокомментировала артистка.

Напомним, недавно со Златой Огневич произошел досадный инцидент. На певицу упала стеклянная дверь душевой кабины и нанесла ей травмы.

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