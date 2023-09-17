Блогер Олег Машуковский шокировал радикальным похудением за 4 месяца

Знаменитость показал, как выглядел перед тем, как сесть на диету.

Украинский блогер Олег Машуковский продемонстрировал поклонникам, как похудел за четыре месяца.

В сторbc своей страницы в Instagram знаменитость поделился кадрами "до" и "после" похудения. Как рассказал Олег, на диету он сел в мае этого года и до сих пор ее соблюдает. Пока Машуковский не делился подробностями, как ему удалось избавиться от лишнего веса, однако рассекретил, сколько ему уже удалось сбросить:

"Шок-контент. Я уже вешу 68,8 кг. Я не узнаю свое тело, но мне так нравится. Вы когда в последний раз видели меня таким худым? Я – три года назад. В мае мой вес был 77-78 кг. Сейчас, в сентябре, 68-69 кг", – рассказал блогер.

Олег Машуковский / Фото: instagram.com/mashukovsky

Олег Машуковский / Фото: instagram.com/mashukovsky

Также Олег пошутил по поводу своих тату на боках в виде драконов, которые с похудением несколько сместились: "Официально – драконы освобождены, они на свободе".

Олег Машуковский до и после похудения / Фото: instagram.com/mashukovsky

Напомним, недавно изменения затронули и личную жизнь Олега Машуковского. Так, блогер во время восхождения на гору Говерла решился сделать предложение своему партнеру, визажисту Даниле. Олег позвал замуж любимого прямо на вершине знаменитой украинской горы.

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