Блогер Олег Машуковский шокировал радикальным похудением за 4 месяца

Знаменитость показал, как выглядел перед тем, как сесть на диету.
Украинский блогер Олег Машуковский продемонстрировал поклонникам, как похудел за четыре месяца.
В сторbc своей страницы в Instagram знаменитость поделился кадрами "до" и "после" похудения. Как рассказал Олег, на диету он сел в мае этого года и до сих пор ее соблюдает. Пока Машуковский не делился подробностями, как ему удалось избавиться от лишнего веса, однако рассекретил, сколько ему уже удалось сбросить:
"Шок-контент. Я уже вешу 68,8 кг. Я не узнаю свое тело, но мне так нравится. Вы когда в последний раз видели меня таким худым? Я – три года назад. В мае мой вес был 77-78 кг. Сейчас, в сентябре, 68-69 кг", – рассказал блогер.
Также Олег пошутил по поводу своих тату на боках в виде драконов, которые с похудением несколько сместились: "Официально – драконы освобождены, они на свободе".
Напомним, недавно изменения затронули и личную жизнь Олега Машуковского. Так, блогер во время восхождения на гору Говерла решился сделать предложение своему партнеру, визажисту Даниле. Олег позвал замуж любимого прямо на вершине знаменитой украинской горы.
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