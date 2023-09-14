Блогер Олег Машуковский сделал предложение бойфренду на вершине Говерлы: видео

Известный украинский блогер Олег Машуковский сделал предложение своему бойфренду, визажисту Даниле.

Об этом Машуковский рассказал в соцсети. Он запостил видео, снятое на вершине Говерлы. Недавно блогер вместе с возлюбленным, подругой Candy Superstar и ее парнем Егором отправились в поход на Закарпатье. Там друзья захотели покорить самую высокую гору и самую высокую точку на территории Украины Говерлу.

Тогда же Машуковский принял решение и отважился на решительный шаг. Поднявшись на Говерлу, Олег опустился перед любимым на одно колено и предложил заключить брак. Растроганный Денис сразу ответил согласием.

Блогер Олег Машуковский позвал замуж своего бойфренда

В свою очередь, поклонники пары искренне за них порадовались и поздравили с помолвкой:

О боже, я когда узнала, так счастлива была, это так прекрасно. Любви вам, вы прекрасны

Это одна из самых лучших пар, которые я видела

Желаю вам счастья, вы очень милая пара. Я горжусь тем, что вы не боитесь показывать свои чувства на публику

Какие классные! И плевать, что скажут люди. Это ваша жизнь и только вам решать, как ее прожить, другой жизни уже не будет. Очень рада за них

Олег Машуковский с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashukovsky

Олег Машуковский с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashukovsky

Напомним, что свои отношения с парнем блогер Олег Машуковский рассекретил в июне этого года. Тогда же он впервые показал своего избранника. Отметим, что Олег и Даня вместе уже три года. Трехлетие отношений влюбленные отпраздновали 13 августа этого года.

Читайте также: