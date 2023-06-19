Украинский блогер Олег Машуковский впервые показал своего бойфренда.

О нетрадиционной ориентации знаменитость открыто говорит с тех пор, как стал известен. А вот подробности личной жизни Олег тщательно скрывал. Вполне возможно, что по случаю месяца прайда блогер рассекретил своего избранника.

В Instagram Машуковский опубликовал снимки с партнером. На фото они нежно обнимали друг друга.

Олег Машуковский с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashukovsky

"Теперь официально, да, мы вместе! Буду рад, если станете друзьями с моим родным человеком", — поделился Олег.

В общем, бойфренд блогера – визажист. Он делает разные виды макияжа, ламинирует ресницы и занимается коррекцией бровей, по крайней мере, так утверждается в его фотоблоге.

Олег Машуковский с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashukovsky

Парочку уже успели поздравить в комментариях многие знаменитости. Приятные слова Олегу и его бойфренду написали певица Злата Огневич, блогер Рамина Эсхакзай, ведущий Андрей Джеджула, модель Мила Кузнецова и другие.

Напомним, ранее голливудская актриса Ребел Уилсон по случаю месяца прайда показала сладкие поцелуи с невестой Рамоной Агрумой. Таким образом, знаменитость поддержала ЛГБТ-сообщество и призвала быть толерантными.

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