Блогер Паша Бумчик получил повестку и незаконно сбежал из Украины: "Попал в Румынию за три дня"

Скандальный украинский блогер Паша Бумчик, известный своими экстремальными и провокационными роликами, незаконно сбежал из Украины.

О своем выезде за границу Бумчик активно рассказывает в соцсетях. Страну он якобы покинул после того, как получил повестку. В TikTok он публиковал кадры, где держит в руках повестку Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве. Впоследствии блогер показал, как упаковывает вещи, собирает деньги и направляется в горы. После этого скандальный блогер оказался в Румынии.

Паша Бумчик якобы получил повестку / Фото: instagram.com/pashabumchik

"Гулял и случайно вышел в Румынии. Случайно заблудился в горах и попал в Румынию за три дня", — писал в своих соцсетях блогер, правда, на русском языке.

Паша Бумчик в горах / Фото: instagram.com/pashabumchik

Похоже, в Румынии Паша Бумчик тоже надолго не задержался. Впоследствии он в фотоблоге сообщил, что уже находится в Будапеште. Блогер публиковал кадры у здания, похожего на железнодорожный вокзал Будапешт-Келети.

Паша Бумчик в Будапеште / Фото: instagram.com/pashabumchik

Очевидно, что если Паша Бумчик, настоящая фамилия которого Двуличанский, покинул Украину, то сделал это незаконно. Кстати, его уже занесли в базу сайта "Миротворец". Скандального блогера обозначили как дезертира и предателя Украины.

Паша Бумчик в базе сайта "Миротворец"

Напомним, ранее блогер Александр Волошин признался, что сбежал из Украины, ведь в стране ему якобы угрожали. Недавно интервьюер Рамина Эсхакзай провела расследование и раскрыла схему, как он пересек государственную границу.

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