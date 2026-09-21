Блогер-предатель из Украины исполнил "Одну калину": Холоденко в восторге, а Квинта заявил о краже

Игорь Синяк, Сергей Григорьев-Апполонов, Руслан Квинта, Наталья Холоденко

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Скандальный блогер из Украины Игорь Синяк, который имеет российский паспорт и живет за границей, оказался в центре скандала из-за исполнения украинской песни «Одна калина».

Так, Синяк сейчас выступает вместе с российским музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, имеющим немецкое гражданство. Во время их концерта в Германии одиозные артисты в эксцентрических нарядах неожиданно исполнили известную композицию на украинском языке без угрызений совести. Видео с выступления они опубликовали в Instagram.

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Дата публикации 16:00, 21.09.26 Количество просмотров 19 Блогер-предатель Игорь Синяк спел «Одну калину» в Германии с другом-россиянином и нарвался на критику

Неоднозначный перформанс привлек внимание звездного психолога Натальи Холоденко, которая ранее часто проводила время с артистами в совместной компании. Она также распространила кадры их выступления у себя на странице в фотоблоге и похвалила Григорьева-Апполонова за исполнение на украинском языке.

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«Прогресс с украинским языком на ваших глазах просто невероятный! Сергей Григорьев-Апполонов, спасибо и восхищаюсь!» — написала Холоденко.

Пост Наталии Холоденко

Впрочем, композитор Руслан Квинта, являющийся автором музыки «Одной калини», отреагировал на исполнение совсем иначе. Он заявил, что не давал артистам разрешения на использование своего произведения, а также считает, что номер исказил замысел песни.

«Я не давал согласия на исполнение этими лицами. Данное исполнение и контекст выступления осквернили произведение, подали его в контексте, что наносит ущерб моей чести и достоинству и повлекло за собой искажение замысла произведения, следовательно, это нарушение права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации. Защита чести, достоинства и репутации мои неимущественные права», — написал Квинта.

Композитор также обратился к Григорьеву-Апполонову с просьбой объяснить ситуацию. Публичного ответа на его претензии от артистов пока нет.

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Сторис Руслана Квинты

Сторис Руслана Квинты

В свою очередь, Холоденко вступилась за исполнителей в комментариях к своему посту. Она язвительно вспомнила Софию Ротару, исполнявшую «Одну калину». В частности, позицию певицы во время войны и сравнила ее с российскими музыкантами. Более того, блогерша обратилась к Квинте с просьбой «простить» Игоря и Сергея.

«У нас не наказывается, только когда София Ротару очень неактивно высказывается о войне в родной стране. Имея такую аудиторию поклонников во всех странах, ее слово много значило бы! По факту Ахиджакова и Пугачева высказались больше в нашу поддержку. Я бы простила, все-таки на день выборов в РФ спеть „бо у нас іншої нема“ на такую аудиторию», — эмоционально написала психолог.

Пост Наталии Холоденко

Квинта в ответ подчеркнул, что вопрос для него заключается не в личности исполнителей, а в соблюдении авторских прав и контексте использования его музыки.

«Вопрос в другом. Надо сначала спросить: а можно ли? И получить ответ! Я всегда радуюсь, когда украинская музыка звучит в мире и популяризирует Украину и наш язык. Но любовь к Украине не отменяет уважения к автору, его творчеству и его правам. Вопрос не в том, кто исполнил мою песню и в какой стране. Вопрос в том, в каком контексте было представлено произведение и соответствует ли этот контекст моему авторскому замыслу. И точно не стоит измерять патриотизм автора тем, позволяет ли он кому-либо и как обращаться с его творчеством», — подчеркнул композитор.

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Пост Наталии Холоденко

Позиция Игоря Синяка и Сергея Григорьева-Апполонова во время войны

Отметим, Игорь Синяк родом из Краматорска. Он стал известен как бьюти-блогер, однако после начала полномасштабного вторжения не сделал четкого публичного заявления с осуждением России. Ранее он объяснял, что не хочет нарушать российские законы из-за опасений преследования. Затем Синяк переехал во Францию и начал развивать музыкальную карьеру. При этом российская агрессия напрямую коснулась его семьи — родительский дом блогера был уничтожен.

Другой музыкант Сергей Григорьев-Апполонов родился в Саратове и после 2014 продолжал выступать в России. После начала полномасштабной войны он живет между Германией и Францией. Публично музыкант в основном делал абстрактные заявления о мире, не выражая четкой позиции по поводу российской агрессии.

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