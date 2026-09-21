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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Блогер-предатель из Украины исполнил "Одну калину": Холоденко в восторге, а Квинта заявил о краже

Инцидент активно набирает обороты в Сети, а звездная психологиня упрекает композитора позицией Софии Ротару во время войны.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Игорь Синяк, Сергей Григорьев-Апполонов, Руслан Квинта, Наталья Холоденко

Игорь Синяк, Сергей Григорьев-Апполонов, Руслан Квинта, Наталья Холоденко

Скандальный блогер из Украины Игорь Синяк, который имеет российский паспорт и живет за границей, оказался в центре скандала из-за исполнения украинской песни «Одна калина».

Так, Синяк сейчас выступает вместе с российским музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, имеющим немецкое гражданство. Во время их концерта в Германии одиозные артисты в эксцентрических нарядах неожиданно исполнили известную композицию на украинском языке без угрызений совести. Видео с выступления они опубликовали в Instagram.

Неоднозначный перформанс привлек внимание звездного психолога Натальи Холоденко, которая ранее часто проводила время с артистами в совместной компании. Она также распространила кадры их выступления у себя на странице в фотоблоге и похвалила Григорьева-Апполонова за исполнение на украинском языке.

«Прогресс с украинским языком на ваших глазах просто невероятный! Сергей Григорьев-Апполонов, спасибо и восхищаюсь!» — написала Холоденко.

Пост Наталии Холоденко

Пост Наталии Холоденко

Впрочем, композитор Руслан Квинта, являющийся автором музыки «Одной калини», отреагировал на исполнение совсем иначе. Он заявил, что не давал артистам разрешения на использование своего произведения, а также считает, что номер исказил замысел песни.

«Я не давал согласия на исполнение этими лицами. Данное исполнение и контекст выступления осквернили произведение, подали его в контексте, что наносит ущерб моей чести и достоинству и повлекло за собой искажение замысла произведения, следовательно, это нарушение права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации. Защита чести, достоинства и репутации мои неимущественные права», — написал Квинта.

Композитор также обратился к Григорьеву-Апполонову с просьбой объяснить ситуацию. Публичного ответа на его претензии от артистов пока нет.

Сторис Руслана Квинты

Сторис Руслана Квинты

Сторис Руслана Квинты

Сторис Руслана Квинты

В свою очередь, Холоденко вступилась за исполнителей в комментариях к своему посту. Она язвительно вспомнила Софию Ротару, исполнявшую «Одну калину». В частности, позицию певицы во время войны и сравнила ее с российскими музыкантами. Более того, блогерша обратилась к Квинте с просьбой «простить» Игоря и Сергея.

«У нас не наказывается, только когда София Ротару очень неактивно высказывается о войне в родной стране. Имея такую аудиторию поклонников во всех странах, ее слово много значило бы! По факту Ахиджакова и Пугачева высказались больше в нашу поддержку. Я бы простила, все-таки на день выборов в РФ спеть „бо у нас іншої нема“ на такую аудиторию», — эмоционально написала психолог.

Пост Наталии Холоденко

Пост Наталии Холоденко

Квинта в ответ подчеркнул, что вопрос для него заключается не в личности исполнителей, а в соблюдении авторских прав и контексте использования его музыки.

«Вопрос в другом. Надо сначала спросить: а можно ли? И получить ответ! Я всегда радуюсь, когда украинская музыка звучит в мире и популяризирует Украину и наш язык. Но любовь к Украине не отменяет уважения к автору, его творчеству и его правам. Вопрос не в том, кто исполнил мою песню и в какой стране. Вопрос в том, в каком контексте было представлено произведение и соответствует ли этот контекст моему авторскому замыслу. И точно не стоит измерять патриотизм автора тем, позволяет ли он кому-либо и как обращаться с его творчеством», — подчеркнул композитор.

Пост Наталии Холоденко

Пост Наталии Холоденко

Позиция Игоря Синяка и Сергея Григорьева-Апполонова во время войны

Отметим, Игорь Синяк родом из Краматорска. Он стал известен как бьюти-блогер, однако после начала полномасштабного вторжения не сделал четкого публичного заявления с осуждением России. Ранее он объяснял, что не хочет нарушать российские законы из-за опасений преследования. Затем Синяк переехал во Францию и начал развивать музыкальную карьеру. При этом российская агрессия напрямую коснулась его семьи — родительский дом блогера был уничтожен.

Другой музыкант Сергей Григорьев-Апполонов родился в Саратове и после 2014 продолжал выступать в России. После начала полномасштабной войны он живет между Германией и Францией. Публично музыкант в основном делал абстрактные заявления о мире, не выражая четкой позиции по поводу российской агрессии.

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