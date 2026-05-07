Блогер-путинист Литвин, который помогал оккупантам, пожаловался на попадание дрона в его дом в Москве

Михаил Литвин

Популярный российский блогер Михаил Литвин, который является ярым путинистом и помогает финансово оккупантам, пожаловался на попадание дрона по его дому в Москве.

Об этом он рассказал в Instagram, который, кстати, в РФ запрещен. Михаил Литвин отметил, что последние дни «всем было интересно», поскольку по его дому прилетел дрон. Россиянин уже и успел показать последствия «прилета».

На кадрах, опубликованных Литвином, видно дыру в доме. Кроме того, он показал, как у подъезда все в стекле, а вокруг съезжаются кареты скорой помощи и пожарные. И, конечно же, эти все кадры разбавлены «грустной музыкой».

Эмоции после «прилета» по дому он описал так — «всем было интересно». Очевидно, подбирал слова, чтобы не сболтнуть лишнего и не получить наказание за дискредитацию так называемой «эСвЕо». Кроме того, он и в дальнейшем поддерживает действия российского диктатора Путина, даже несмотря на то, что военные действия уже не только на территории Украины, но и РФ.

Отметим, Михаил Литвин — популярный российский блогер. Он поддержал войну в Украине и захватнические действия российских оккупантов. Более того, блогер финансово помогал российским военным, которые совершают преступления на украинских землях, и покупал им авто. В апреле этого года Михаил Литвин оказался в базе «Миротворца».

