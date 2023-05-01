Блогер рассказал, как муж-россиянин уговорил Анну Asti молчать о войне и как она хочет сбежать из РФ

Экс-солистка дуэта Artik & Asti Анна Asti в начале полномасштабной войны сбежала из Украины в Россию, молчит о вторжении, ведь ее убедил муж-абьюзер, и планирует уехать из страны-агрессора в Дубай.

Соответствующая информация появилась у известного блогера Богдана Беспалова. На своем YouTube-канале он рассказал, что Анна Дзюба, настоящее имя и фамилия певицы, в начале полномасштабного вторжения находилась с мужем-россиянином в Украине. Когда Россия начала обстреливать украинские города, предательница поехала в родные Черкассы, попрощалась с родными и поспешно сбежала в Россию.

Анна Asti / Фото: instagram.com/asti

"Была она с мужем Станиславом в Киеве. 24 февраля из столицы отправилась в Черкассы, откуда она родом. Попрощаться с родителями. Ни маму, ни кого-нибудь из родственников, она не забрала с собой. Потом уехала на запад Украины, оттуда в Польшу, а потом в Калининград и на пароме попала уже в Питер... Филипп Киркоров настолько обалдел, что предлагал Анне релизнуть совместный сингл 8 марта, на что Asti среагировала крайне отрицательно", — говорит блогер.

По информации Беспалова, Анна молчит о войне в Украине, ведь ее убедил муж-абьюзер, российский бизнесмен Станислав. Россиянин таким образом не хотел потерять заработок.

Анна Asti с мужем / Фото: instagram.com/astiselfmade

"Муж Ани — парень "интересен". По сути — жесткий абьюзер и нахлебник, ревнует ее к каждому столбу, при этом хорошо усваивает баблишко жены. Asti по натуре — баба глупая. Стас — рассудительный. Он сразу настоял на том, чтобы Аня держала язык за зубами, убедив, что в короткие сроки Россия поглотит Украину", — рассказал блогер.

Беспалов добавил, что сейчас Анна хорошо зарабатывает "кровавые рубли", а также платит налоги. Правда, по "надежной схеме" исполнительница существенно занижает свой доход. Также известно, что Анна с мужем не собирается оставаться в России, ведь там вроде бы перспектив на будущее нет. Так что супруги планируют сбежать в Дубай.

Анна Asti с мужем / Фото: instagram.com/asti

"Кремль кошмарит всех налоговыми историями, Asti не исключение. Она платит налоги до 10% по упрощенной схеме, не соответствующей реальным доходам певицы. Стас быстро переводит средства Ани на оффшорные счета – они хотят до конца года заработать больше денег и убежать в Дубай, понимая, что Россия тонет в дерьме. Возьмет ли их налоговая за задницу раньше времени – неизвестно, поскольку схема очень надежна", – рассказал инсайдер Беспалову.

Блогер также добавил, что у Анны до сих пор есть украинское гражданство и она не собирается его менять на российское, ведь с паспортом Украины предательнице легче будет находиться за границей.

"Уже были звоночки сверху о том, что ей нужно менять паспорт на российский, но она не хочет, ведь с украинским легко ездить в любимую Америку, а так все станет в разы сложнее... По сути, Стасу Аня нужна как ходячий кошелек, не более того. Она будет с удовольствием отдавать все, что зарабатывает, ведь у них созависимые отношения, в которых она – жертва", — добавил блогер.

Напомним, когда началась полномасштабная война Анна Дзюба была в Украине и вместе с мужем-россиянином пряталась в подвале от российских ракет. Однако певица все же уехала в Россию. Там Asti развлекает россиян, выступает на концертах и корпоративах, записывает совместные песни с путинистами и зарабатывает "кровавые рубли". Несколько месяцев назад предательница вообще высмеяла украинский язык, назвав "самые смешные слова".

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