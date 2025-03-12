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Блогер родом из Украины подал документы на получение паспорта России, ради которого собирался воевать

Блогер родом из Украины подал документы на получение паспорта России, ради которого собирался воевать

Артур Бабич / Фото: скриншот с видео

Предатель меняет гражданство.

Известный блогер Артур Бабич, родом из Кривого Рога, подал документы на получение паспорта страны-агрессора России.

Об этом он заявил в своем фотоблоге. В частности, предатель, который получил популярность в TikTok, приехал в миграционный центр и подал документы на смену гражданству. Скандальный Бабич уверен, что получит российский паспорт, ведь попросил "не называть его украинским тиктокером.

"Приехал в миграционный центр Сахарова, вот с такой вот папочкой документов, чтобы податься на гражданство. Такие дела. Поэтому, уважаемые журналисты, прекратите меня называть украинским тиктокером", — объявил предатель.

Артур Бабич / ©
Артур Бабич

К слову, Артур Бабич задолго до полномасштабной войны предпочел кровавые рубли. С началом российского вторжения блогер выехал в США. О войне он молчал, но не забывал продвигать пропагандистские нарративы о "братских народах и мире между ними". Правда, поначалу это ему не помогло. В Сеть попало видео, где он с другим блогером поет гимн Украины, за что в России его обвинили в "дискредитации российской армии".

Бабич отмалчивался, а затем начал жаловаться на отсутствие средств и заявлять о желании вернуться в РФ, куда, кстати, ему на время запрещали въезд. Более того, блогер даже бросался громкими обещаниями, что ради российского паспорта пойдет воевать на стороне оккупантов. Поскольку Бабич сейчас в России, то, очевидно, лесть к власти дала результат.

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