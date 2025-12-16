Блогер родом из Украины получил российское гражданство во время войны и показал свой новый паспорт

Артур Бабич / © скриншот с видео

Реклама

Известный блогер Артур Бабич, который родом из Днепропетровской области, получил российское гражданство.

Звезда Tik Tok окончательно предал Украину, чем похвастался в своем Telegram-канале. Артур Бабич получил российское гражданство и уже даже успел похвастаться новеньким паспортом страны-агрессора. Как цинично отметил блогер, он выбирает именно Россию, которую считает своим домом. Артур Бабич придерживается такой позиции, даже несмотря на полномасштабную войну, которую на территории Украины развязала РФ. Едва ли не ежедневно россияне совершают преступления на украинских землях и обстреливают города и поселки, в том числе и в его родной Днепропетровской области. Однако Артур Бабич все равно выбирает "кровавые рубли".

Артур Бабич

"Друзья, хочу поделиться важным для меня событием - я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин! Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ - это про людей рядом и страну, которую я выбрал и считаю своим домом", - цинично выдал блогер.

Реклама

Отметим, Артур Бабич еще до начала полномасштабной войны выехал в Россию, чтобы строить там карьеру. После 24 февраля 2022 года блогер улетел в США. Однако вскоре начал жаловаться на безденежье и языковые трудности. Наконец, он вернулся в РФ, где начал восхвалять российскую власть, поддерживать войну и даже заявил о готовности отправиться на службу.

Напомним, недавно голливудский актер Джонни Депп оскандалился связями с россиянами. Артист занял неоднозначную позицию во время войны.