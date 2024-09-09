Блогер родом из Украины собрался воевать на стороне оккупантов ради российского паспорта

Известный блогер Артур Бабич, который родом из Кривого Рога, заявил о готовности воевать на стороне оккупантов ради российского паспорта.

Звезда Сети задолго до полномасштабной войны жил в стране-агрессоре, где получил известность и зарабатывал кровавые рубли. Однако после российского вторжения блогер выехал в США. Хотя о войне он молчал и продолжал продвигать нарративы о "братских народах" и "мире" между ними, однако в РФ ему запретили въезд.

Впрочем, Артур Бабич мечтает о возвращении в Россию и в интервью пропагандистам пытается всячески продемонстрировать свою преданность кровавому режиму путина. В частности, блогер заявил, что самое большое его желание – это жить в РФ и получить российское гражданство. Кроме того, Бабич осознает, что предал Украину, но, по его словам, он свой выбор сделал.

Артур Бабич / Фото: скриншот с видео

"Я хотел бы вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которым я просыпаюсь каждый день. Когда я вернулся из Америки в Россию, я сразу же подал на ВНЖ (вид на жительство – прим. ред.). Это шаг, который приближал меня к гражданству. Но в тот момент, когда я уехал, я не успел его получить. У меня желание получить гражданство и жить в стране, в которой я хотел жить. Я уже давно сделал свой выбор", – заявил блогер в интервью пропагандистам.

Но это не все. Артур Бабич убеждает, что в случае получения российского паспорта, полностью согласен с законами РФ, добавив, что обязательно станет на военный учет. Кроме того, блогер даже не отказывается от мобилизации и готов пойти воевать против Украины на стороне оккупантов.

"Когда я получаю паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой отец отслужил – вот такой вот мужик вырос!" – удивил блогер.

Артур Бабич / Фото: скриншот с видео

Напомним, яро политику путина поддерживает певица Таисия Повалий. Недавно стало известно, что у предательниц могут конфисковать все имущество в Украине.

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