Блогер Скальницкая шокировала последствиями неудачной пластики груди: фото до и после изменений

Анастасия Скальницкая / © instagram.com/skalnytska.n

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Украинская бизнесвумен и блогерша Анастасия Скальницкая сообщила о халатности пластического хирурга.

В фотоблоге звезда Сети рассказала о неудовлетворительном результате недавней маммопластики, которую сделала в 2022 году после тщательного поиска врача. По словам Насти, из-за беременности имплант перевернулся, поэтому она легла под нож во второй раз. И после хирургии состояние ее молочных желез только ухудшилось. В частности, видоизменились ореолы и появились ямки, отслоение и боль. В качестве доказательства Скальницкая опубликовала фото до и после.

"Самое страшное это то, что проблема не только визуальная. У меня до сих пор болит грудь. И с каждым месяцем все хуже и хуже. Ямы, какие-то отслоения", — шокировала блогерша.

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Фото до и после операции Анастасии Скальницкой до и после операции / © instagram.com/skalnytska.n

Настя отметила, что сейчас на жалобы хирург не реагирует, выделяет ей минимум времени на консультации и отказывается признавать вину, указывая на то, что она "сама подписала информационное согласие". Более того, блогерша нашла целое сообщество девушек, в том числе и медийных лиц, пострадавших от рук того же медика.

"Проходит шесть месяцев и на консультации сам хирург просто улыбается. Я уже говорю, что имплант просто бетонный, я его могу прощупать полностью, залезть рукой и сдавить. И касаюсь груди и мне уже больно. И он говорит, что это абсолютно нормально и это тяжелая реабилитация. Но все, кто берут свою грудь после маммопластики и подтяжки, то кожа не берется отдельно", — добавила Скальницкая.

Анастасия Скальницкая / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасия Скальницкая / © instagram.com/skalnytska.n

В результате через несколько месяцев бизнесвумен намерена снова делать маммопластику, но у другого врача. И добавила, что сейчас она жалеет, что рекомендовала бывшего врача близким и знакомым.

"Конечно, мне надо переделывать грудь, боль есть, даже не об эстетике говорим. Буду ходить к разным хирургам. Это был самый большой урок в моей жизни прислушиваться к отзывам", — подытожила блогерша.

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В свою очередь, хирург в фотоблоге также высказался об инциденте, где отрицал свою халатность: "Я всегда на связи со всеми пациентами и никого никогда не оставил в беде. Кейсы конкретных пациенток комментировать не буду. Это не этично с моей стороны".