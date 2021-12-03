Блогера, который устроил "голодную тусу", госпитализировали в больницу

Александру стало плохо.

Блогера Александра Залиска, который устроил "голодную тусу", госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил его друг – блогер Лесик, который также был на вечеринке. Он опубликовал соответствующие фото и видео в своем Instagram. На снимке Александр лежит на кровати, а вокруг него стоят медики. На ролике уже видно, как Залиска в карете скорой везут в больницу.

"Сашу госпитализировали… Прошу вас, прекратите. Молю", — сообщил Лесик.

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Известно, что Александр дважды потерял сознание. Также у блогера начались проблемы с давлением. Лесик сообщил, что у Залиска случился нервный срыв.

Александра Залиска госпитализировали в больницу / instagram.com/lessyk_d

К слову, высказала свою точку зрения и блогерша Саша Бо. Она отметила, что им всем очень стыдно, и они вынесли уже урок. Также звезда попросила, чтобы пользователи перестали их хейтить.

"Прекратите писать Саше. Прекратите писать гостям вечеринки. Прекратите писать всем активистам. Прекратите желать друг другу смерти. Сил нет", — написала Саша.

Саша Бо рассказала о хейте / instagram.com/sashaabo

Отметим, ранее Александр Залиско со слезами на глазах отреагировал на смерть директора Дома ученых – Романа Славитича. Блогер считает, что Роман Ильич не выдержал хейта.

Напомним, что на днях во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная эротическая вечеринка – "голодная блогерская туса" в день траура. В День памяти жертв Голодоморов известный блогер-миллионник Александр Залиско организовал роскошное празднование с элементами эротики в городском Доме.

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На резонансную вечеринку пришли многие украинские блогеры, среди присутствующих был и Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина".

После всеукраинского скандала гости на своих страницах в соцсетях начали извиняться за "голодную тусу". Именинник Александр Залиско рассказал, что устроил празднование этого дня "из-за тупости и невнимательности". Также он убеждает, что и у вечеринки не было названия, а то, что сейчас расходится в Сети "Голодная туса" — это якобы просто выдернутая из контекста фраза.

На блогера составили протокол, а дело передали в суд. Он готовится уплатить штраф от 17 тысяч гривен. Кроме этого, многие известные компании после скандала отказались от сотрудничества с блогерами-гостями.

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В свою очередь заместитель львовского директора Дома ученых Василий Мастикаш, сдавший здание в аренду, заявил, что его обманули. Его заверили, что будут праздновать "обычный день рождения". На мероприятии должны были присутствовать только 40 человек, в то время как было более 100 человек, а вечеринка больше напоминала какую-то эротику. Заместитель директора признался, что и сами они не учли годовщину Голодомора, ведь договор об аренде помещения подписывали еще в октябре.

В результате Дом учёных временно закрыли за нарушение карантинных требований.

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