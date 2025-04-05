Блогерка Мандзюк ответила на слухи о романе с "Холостяком" Тереном и обвинила в этом Белень

Александр Терен и Елена Мандзюк, Инна Белень / © instagram.com/elena_mandziuk

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Известная украинская блогерша-миллионница Елена Мандзюк расставила точки над "i" после слухов о романе с героем реалити-шоу "Холостяк-13" Александром "Тереном" Будько.

Звезду заподозрили в отношениях с ветераном войны во время путешествия на Кипр. Именно тогда все стали свидетелями скандального расставания Терена с победительницей шоу Инной Белень. Так что в итоге и родились слухи о романе Мандзюк и Будько.

Однако блогерша в интервью Рамине Эсхакзай объяснила, что это все ложь. Как признается Елена, с Александром ее совмещает только близкая дружба. А за границу они выехали в рамках "благотворительной миссии" по приглашению Ассоциации украинцев на Кипре. К тому же блогерша говорит, что в тот момент как раз переживала кризисный момент в жизни.

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Елена Мандзюк и Александр Терен / © instagram.com/elena_mandziuk

"Это было еще до его съемок "Холостяка". Он на меня подписался первым и мы сдружились. Уже во время проекта мы тесно общались. Иногда на каких-то мероприятиях в Киеве пересекалась, он помогал в волонтерской работе. Но больше мы сдружились уже после окончания проекта, когда хейт поднимался. Его команда абсолютно не работала над тем, чтобы этот хейт как-то убавить. И я смотрела и была шокирована. Потому что я знаю, что этот человек совсем не такой. Я помогала ему строить стратегии постов или сторис, чтобы как-то это приглушить. Я пыталась его хоть как-то поддержать", — отметила Мандзюк.

К слову, в начале волны слухов о романе блогерша обвиняет Инну Белень. По ее словам, победительница "Холостяка" специально публично "слила" информацию об их отдыхе.

"Начали писать после того, как победительница "Холостяка" со своим менеджером и слила эту информацию. Она заранее знала, что Саша отдыхает на Кипре. Я такая "ну спасибо, Инна", — удивила Мандзюк.

Напомним, недавно Александр Терен отказался от идеи строить бизнес и назвал причину.