Блогерша Верба ошарашила похудением на 26 кг за полгода и раскрыла секрет: фото до и после

Известная украинская блогерша-миллионница Юлия Верба ошеломила эффектным похудением.

В фотоблоге Верба сообщила, что за полгода потеряла 26 кг. Она уже похвасталась своими фотографиями до и после похудения и удивила пользователей новым весом – 59 кг. Как признается блогерша, этому способствовало изменение ее образа жизни. В частности, она стала очень много ходить пешком, следить за рационом и посещать спортзал.

"Не представляете, насколько много я гуляю и хожу пешком. Каждый день я проходила 25-30 тыс. шагов. Очень много двигаюсь и гуляю по улице. Или иду в зал и два часа хожу на беговой дорожке. Вы будете шокированы, как изменится ваше тело. К тому же, когда вы гуляете по улице, происходит какая-то психологическая терапия. Очень полезно! Тело и голова вам скажет спасибо. Дефицит калорий (но не всегда). Кушать я люблю и могу в день на 5000 калорий съесть. Но это не ежедневно. Тренировка и много кардио. Очень много шагов каждый день, новые рецепты, интересные классные упражнения", – поделилась Юлия.

Юлия Верба о похудении / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлия Верба о похудении / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлия Верба о похудении / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Тем не менее, Верба призналась, что не стоит за этим результатом видеть легкий и безупречный путь. Блогерша подчеркнула, что регулярно страдала от выгорания и даже опускала руки. Правда, постоянно начинала с нуля и дошла до фигуры своей мечты.

"И хочу обязательно добавить, что были дни, когда опускала руки, ничего не хотела. Казалось, что ничего не изменилось, долго не менялся вес. Не все так весело, просто и легко. Думала, что уже никогда мне не быть такой, как я была. Часто было плохое настроение, не нравилась себе – после этого я была непродуктивна. Но я радуюсь, что даже после каждого, как мне казалось проигрыша, я начинала снова и снова. Поэтому выше нос и начинайте завтра снова. Никогда ничего не поздно", – подчеркнула блогерша.

Юлия Верба о похудении / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Юлия Верба о похудении / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Напомним, недавно певец Павел Зибров рассказал, как улучшает свою внешность. Артист честно заявил, что делает уколы красоты.

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