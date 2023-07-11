Блогерка Верба отреагировала на хейт касательно покупки авто за 10 млн грн: "Отпишитесь от меня нах*р"

Украинская блогерша Юлия Вербинец, известная как Верба, отреагировала на хейт, который посыпался на нее после покупки элитного авто за 10 миллионов гривен.

В Instagram-stories знаменитость заявила, что за годы своей блогерской карьеры уже привыкла к критике. Юлия не собирается оправдываться перед хейтерами, потому что самостоятельно заработала на Mercedes-Benz.

"Все, что происходит сейчас, это абсолютно нормально. Я показала такую дорогую вещь, понятно, что у людей бомбит. Для меня важно знать свою правду. Это все законно заработано, уплачено налоги, не украдено и своим трудом. Это реально работать и такое иметь", — заявила блогерша.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба также убеждена, что большинство хочет просто попиариться на ее имени. Также она посоветовала отписаться от нее тем, кто недоволен ее поведением.

"Не злитесь на меня, я работала плодотворно и могу себе позволить. Зачем писать глупости. Лучше порадуйтесь за человека. Не хотите радоваться, то ничего не пишите или отпишитесь от меня нах*р", — добавила знаменитость.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, Юлия Верба получила шквал критики после того, как похвасталась приобретенным элитным авто 2023 года выпуска, который обошелся ей в 10 миллионов гривен. Однако не все порадовались за блогершу. Многие пользователи Сети упрекнули Вербе, что сейчас не время делать такие дорогие покупки, а тем более хвастаться ими.

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