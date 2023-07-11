Блогерка Верба отреагировала на хейт касательно покупки авто за 10 млн грн: "Отпишитесь от меня нах*р"

Звезда Сети дала четко понять, как реагирует на критику.
Украинская блогерша Юлия Вербинец, известная как Верба, отреагировала на хейт, который посыпался на нее после покупки элитного авто за 10 миллионов гривен.
В Instagram-stories знаменитость заявила, что за годы своей блогерской карьеры уже привыкла к критике. Юлия не собирается оправдываться перед хейтерами, потому что самостоятельно заработала на Mercedes-Benz.
"Все, что происходит сейчас, это абсолютно нормально. Я показала такую дорогую вещь, понятно, что у людей бомбит. Для меня важно знать свою правду. Это все законно заработано, уплачено налоги, не украдено и своим трудом. Это реально работать и такое иметь", — заявила блогерша.
Юлия Верба также убеждена, что большинство хочет просто попиариться на ее имени. Также она посоветовала отписаться от нее тем, кто недоволен ее поведением.
"Не злитесь на меня, я работала плодотворно и могу себе позволить. Зачем писать глупости. Лучше порадуйтесь за человека. Не хотите радоваться, то ничего не пишите или отпишитесь от меня нах*р", — добавила знаменитость.
Напомним, Юлия Верба получила шквал критики после того, как похвасталась приобретенным элитным авто 2023 года выпуска, который обошелся ей в 10 миллионов гривен. Однако не все порадовались за блогершу. Многие пользователи Сети упрекнули Вербе, что сейчас не время делать такие дорогие покупки, а тем более хвастаться ими.
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