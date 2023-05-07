Блогерка Верба рассекретила стоимость самого дорогого подарка, который получила от бойфренда

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба, рассказала о самом дорогом подарке, который когда-либо получала.

Как призналась знаменитость в комментарии блогеру Илье Левко, презентом ее порадовал возлюбленный Денис Притула. Избранник подарил Юлии на 20-летие браслет от ювелирного бренда Cartier, стоимость которого составляет от пяти до семи тысяч долларов.

Именно этот браслет Юлии Вербе подарил Денис Притула / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Я думаю, что это браслет, который сейчас на мне. Это от Притулы. Это браслет Cartier. Я думаю, что он стоит где-то пять тысяч долларов, но если брать через баера – то семь тысяч долларов. А больше мне так ничего не дарили. Да и ничего, я сама себе все купила", — поделилась Верба.

Юлия Верба с бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Сама же Юлия самый дорогой подарок в своей жизни делала маме. Блогерша подарила родному человеку автомобиль, который обошелся ей в 20 тысяч долларов.

"Дарила машину маме, стоимость 20 тысяч долларов", — поделилась Юлия.

@illialevko А какой подарок вы хотели бы получить✨ пишите в комментариях ⤵️ ♬ The Business — Tiësto

Напомним, ранее блогерша Верба рассекретила, сколько же сама зарабатывает. В частности, 20-летняя Юлия назвала самую большую сумму, которую ей удалось за месяц заработать.

Читайте также: