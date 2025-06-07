Блогерша Алхим после восхваления Путина и отдыха с россиянами разоблачила настоящую позицию

Анна Алхим / © instagram.com/anya.alkhim

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Скандальная блогерша Анна Алхим попыталась оправдаться за ряд своих высказываний, из-за которых ее наказали уголовными делами.

Вокруг знаменитости в течение длительного времени ведется немало дискуссий. Дело в том, что ранее она имела неоднозначную гражданскую позицию. Об этом свидетельствуют ее публичное прослушивание музыки исполнителей из России, общение на русском и признание кровавого диктатора путина "красавчиком" на архивном видео.

В итоге после попытки Украины урегулировать поведение Анны она перестала быть такой категоричной. Она пришла к Рамине Эсхакзай и сделала попытку "отбелиться". В частности, проговорила следующее: "Путин - п***рас. Россия - страна-агрессор. Моя позиция неизменна с первого дня".

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Анна Алхим

"Я абсолютно проукраинский человек. Мне важно, чтобы обо мне не думали, что я пророссийская. Я отвергаю "русский мир". Путин - плохой человек. Я с первого дня войны говорила: "Не молчите, выходите!" Мне важно, чтобы люди не видели во мне врага. Если отсутствие Тимати и Басты в моей ленте - это для вас будет показатель того, что я не враг, то окей, я люблю свою страну, поэтому для вас это сделаю", - сказала блогерша.

Правда, она подчеркнула, что будет продолжать общаться на русском, потому что, мол, таким образом она "не будет изменять себе" и "думает" на нем. Кроме того, добавила, что в целом не будет сторониться и потребления контента РФ, в частности некоторых песен, ведь по ее мнению "музыка вне политики", а она "душевный человек", который спасается враждебными мелодиями. Хотя призналась, что теперь будет делать это не через стриминговые платформы и будет следить за позицией тех россиян, которых слушает.

Алхим также объяснила свое недавнее появление в компании россиян, в частности блогера Игоря Синяка. Знаменитость и здесь нашла оправдание и заявила, что это были "люди мира": "Они 20 лет не были в России. Они люди мира. Почему они не имеют права на существование? Я не считаю, что они должны что-то кому-то доказывать".

Анна Алхим с Игорем Синяком / © instagram.com/anna_alkhim

Напоследок Анна Алхим поставила точку на фоне льющегося на нее хейта: "Если вы не принимаете меня такой, какая я есть, я не собираюсь меняться. Вы либо любите, либо ненавидите меня, но не требуйте от меня быть такой, как вам хочется".

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Скандал вокруг Анны Алхим - что известно

Анна Алхим - блогерша, которая неоднократно оказывалась в центре громких скандалов. Ее критикуют за демонстративное потребление и распространение российского контента и высказывания в поддержку путина во время войны в Украине. 2023 года Алхим обвинили в косвенном наведении ракетного удара на госпиталь в Днепре после публикаций с адресами больниц. Новую волну возмущения вызвала ее грубая реакция на предложение спеть украинскую песню, что восприняли как пренебрежение к языку и культуре.