Блогерша Анастасия Покрещук избавляется от своих самых больших в мире скул и объяснила почему

Украинская блогерша Анастасия Покрещук избавляется от своих самых больших скул в мире.

Звезда Сети решилась на изменения во внешнем виде. Анастасия прославилась благодаря скулам, которые у нее были самые большие в мире. Однако блогерша решила от них избавиться. В своем Instagram Покрещук говорит, что это был лишь образ. И хотя ей нравится свой внешний вид, однако она хочет сделать подтяжку лица. А эту процедуру невозможно выполнить с такими скулами.

"Это нормальное прогнозируемое действие, потому что я всегда знала, что не буду молодеть и мне нужна будет подтяжка. А ее невозможно сделать, когда вот это вот все. Я всегда знала, что буду растворять. Этот образ я люблю, но новый тоже будет крутой. Будет совсем по-другому", - делится блогерша.

Анастасия Покрещук также заверила, что не будет возвращать себе такие скулы в кабинете пластического хирурга. Вместо этого блогерша будет выглядеть совсем иначе. После того, как она избавится от скул, то сделает подтяжку лица.

"Делать тоже самое никто не будет. Будет совсем новый лук, новое все будет. Будет еще подтяжка. Я не за натуральное старение. Нет, конечно, это нормально, но я не хочу так. Так или иначе - я бы все растворяла когда-то", - добавила блогерша.

Напомним, недавно шеф-повар Эктор Хименес-Браво показался на операционном столе. Оказалось, кулинар лег под нож пластического хирурга.

