Блогерша Анастасия Покрещук показалась до и после пластических операций по увеличению скул

Украинская блогерша Анастасия Покрещук показала, как после пластических операций постепенно увеличивались ее скулы.

В своем Instagram звезда Сети опубликовала коллаж из фото, сделанных в разный период. На снимках Настя показала себя вообще без увеличенных скул. Впоследствии они стали заметно больше, пока не стали самыми большими в мире.

Кстати, на фото заметно, что не только скулы блогерши менялись. Также изменения претерпел нос Покрещук, губы и подбородок.

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Пользователи в комментариях под фото были просто шокированы. Большинство подписчиков блогерши убеждены, что стоило бы остановиться после второй пластической операции на скулах: "На втором фото все идеально", "второе фото – супер", "была такой красивой".

Напомним, время от времени Анастасия Покрещук показывает, как выглядела до пластических операций. Недавно звезда Сети сравнивала, как изменилась благодаря пластике.

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