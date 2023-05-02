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Блогерша Анастасия Покрещук показалась до и после пластических операций по увеличению скул

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
143
Время на прочтение
1 мин
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Блогерша Анастасия Покрещук показалась до и после пластических операций по увеличению скул

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/_just__queen_

Блогерша стала обладательницей самых больших скул в мире.

Украинская блогерша Анастасия Покрещук показала, как после пластических операций постепенно увеличивались ее скулы.

В своем Instagram звезда Сети опубликовала коллаж из фото, сделанных в разный период. На снимках Настя показала себя вообще без увеличенных скул. Впоследствии они стали заметно больше, пока не стали самыми большими в мире.

Кстати, на фото заметно, что не только скулы блогерши менялись. Также изменения претерпел нос Покрещук, губы и подбородок.

Анастасия Покрещук / © instagram.com/justqueen8888
Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Пользователи в комментариях под фото были просто шокированы. Большинство подписчиков блогерши убеждены, что стоило бы остановиться после второй пластической операции на скулах: "На втором фото все идеально", "второе фото – супер", "была такой красивой".

Напомним, время от времени Анастасия Покрещук показывает, как выглядела до пластических операций. Недавно звезда Сети сравнивала, как изменилась благодаря пластике.

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Дата публикации
Просмотры
143
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