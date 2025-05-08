Блогерша Анна Алхим на фоне скандала с Мандзюк уехала из Украины

Анна Алхим

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Скандальная блогерша Анна Алхим на фоне конфликта с инфлюенсером Еленой Мандзюк уехала из Украины.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Блогерша раскрыла, что сейчас находится в Варшаве. Однако, по всей видимости, в Польше Алхим надолго не задержится. Она публиковала пост с дьюти-фри, поэтому, очевидно, блогерша полетит в другую страну.

Тем временем Елена Мандзюк делилась, что на фоне скандала с Анной Алхим начала получать угрозы. А сегодня, 8 мая, блогерша сообщила о самой страшной ночи в ее жизни.

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"Сегодня (8 мая – прим. ред.) была одна из самых страшных ночей в моей жизни. Сейчас с нами все хорошо, прошу не писать и не звонить знакомым. Я поняла, что это закончится, если меня не станет или выбрать молчать. Потому что третий вариант – добиваться справедливости... Я не знаю или есть у меня на это силы, откровенно, не знаю смогу ли дальше, мне страшно", - сообщила Мандзюк.

Пост Елены Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Анна Алхим отреагировала на этот пост блогерши. Она иронически отметила, что у нее есть алиби, ведь она находится в Варшаве: "Видела, что у Елены там сегодня была страшная ночь. Если что, у меня есть алиби – я в Варшаве, это не я. А я вам говорила, что так и будет, я вам говорила, что следующий шаг – это будет покушение на нее. Ну вроде бы в принципе так и произошло".

Скандал вокруг Анны Алхим и при чем здесь Елена Мандзюк – что известно

Отметим, скандал вокруг Анны Алхим разгорелся после крещения детей популярной блогерши Стаси Макеевой. Тогда ведущий мероприятия попросил Анну спеть какую-то украинскую песню. В ответ на это блогерша лишь скорчила гримасу, закатила глаза и что-то пробормотала с нецензурным ругательством. Видео с этим инцидентом быстро распространилось в Сети. Блогершу начали критиковать, обвинять в унижении украинского языка и подыгрывании российским нарративам.

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К скандалу подключилась и блогерша Елена Мандзюк. Она назвала Алхим "медийной гнидой" и призвала украинцев прекратить следить за ее блогом. Также Мандзюк вспомнила слова Анны Алхим о том, что "путин красавчик", а "украинцы терпилы", и обратилась к СБУ с призывом отреагировать на действия блогерши.

Пост Елены Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

К скандалу подключился и активист Сергей Стерненко, который написал, что "Алхим должна сесть за глорификацию агрессора".

Пост Сергея Стерненко

В конце концов мнения пользователей в Сети разделились. Одни встали на сторону Алхим, другие – на сторону Мандзюк. Тем не менее, обе блогерши столкнулись с хейтом. В конце концов, Анна Алхим покинула страну.