Блогерша Даша Евтух объяснила, почему выбрала необычное имя для новорожденной дочери

Украинская блогерша Даша Евтух объяснила, почему с мужем, депутатом Александром Глазовым, выбрала необычное имя для новорожденной дочери.

Звезда Сети не стала держать интригу. Знаменитость сразу же сообщила поклонникам, как назвала девочку. Они с мужем дали дочери имя Фемида. В частности, в Украине оно редко употребляется, поэтому считается довольно необычным.

Блогерша объяснила, что они с возлюбленным искали имя в Сети. У супругов было два важных критерия: чтобы оно было красивым и связано с ними. Наконец, выбор пал на имя Фемида. Правда, Евтух не стала называть, как она связана с ней и мужем.

Даша Евтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

"Ехали в машине и искали имена в Интернете, чтобы оно было красивое и связанное с нами. Фемида идеально подходит к нам", — поделилась блогерша.

Напомним, Даша Евтух недавно впервые стала мамой. В одном из роддомов Полтавы звезда Сети родила девочку. Знаменитость уже показала первые фото с дочерью и делилась, как прошла выписка из больницы.

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