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Блогерша Даша Евтух ошеломила появлением на красной дорожке в резиновых тапочках и с сумкой в клеточку
Даша Евтух приехала на особое мероприятие для блогеров. Там она просто ошеломила своим образом.
Украинская блогерша Даша Евтух, которая прославилась своими оригинальными "распаковками", ошеломила необычным появлением на красной дорожке.
Так, 29 июня в Киеве отгремело мероприятие BLOGGERS AWARDS 2025. В частности, это событие, где награждают знаменитостей, блогеров и волонтеров в различных номинациях. Среди претендентов получить премию была и блогерша Даша Евтух. Она была представлена в номинации "Инста-мама Украины 2025".
На премию блогерша приехала в довольно оригинальном образе. Звезда Сети отказалась от изысканного наряда. Вместо этого Евтух выбрала толстовку, джинсы и резиновые тапочки. Изюминкой образа стала сумка в клеточку, в которой блогерша принесла хлеб и халву.
Кстати, на премию Даша Евтух приехала на машине марки "Жигули". Очевидно, таким образом знаменитость хотела не только эпатировать присутствующих, но и отдать дань своему блогу. Дело в том, что именно так блогерша в свое время и прославилась, когда в похожем образе снимала "распаковки".
Напомним, недавно певица Klavdia Petrivna показалась в новом образе. Артистка отказалась от грима и прекратила скрывать лицо.