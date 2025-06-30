Блогерша Даша Евтух ошеломила появлением на красной дорожке в резиновых тапочках и с сумкой в клеточку

Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

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Украинская блогерша Даша Евтух, которая прославилась своими оригинальными "распаковками", ошеломила необычным появлением на красной дорожке.

Так, 29 июня в Киеве отгремело мероприятие BLOGGERS AWARDS 2025. В частности, это событие, где награждают знаменитостей, блогеров и волонтеров в различных номинациях. Среди претендентов получить премию была и блогерша Даша Евтух. Она была представлена в номинации "Инста-мама Украины 2025".

Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

На премию блогерша приехала в довольно оригинальном образе. Звезда Сети отказалась от изысканного наряда. Вместо этого Евтух выбрала толстовку, джинсы и резиновые тапочки. Изюминкой образа стала сумка в клеточку, в которой блогерша принесла хлеб и халву.

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Даша Евтух / © instagram.com/dashaevtukh__official

Кстати, на премию Даша Евтух приехала на машине марки "Жигули". Очевидно, таким образом знаменитость хотела не только эпатировать присутствующих, но и отдать дань своему блогу. Дело в том, что именно так блогерша в свое время и прославилась, когда в похожем образе снимала "распаковки".

Даша Евтух с семьей на красной дорожке / © instagram.com/dashaevtukh__official

Напомним, недавно певица Klavdia Petrivna показалась в новом образе. Артистка отказалась от грима и прекратила скрывать лицо.