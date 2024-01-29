Блогерша Даша Евтух растрогала видео, как сообщила возлюбленному о беременности

Украинская блогерша Даша Евтух растрогала видео, как сообщила своему мужу, депутату Александру Глазову, о беременности.

Знаменитость подготовила возлюбленному необычный подарок. Даша вручила мужу коробку и предложила сделать распаковку. Блогерша положила туда немало сладостей, детскую игрушку, шампунь и даже капусту.

Александр был растроган, хотя и начал догадываться, что его жена сообщает ему о беременности. На самом дне коробки мужчина заметил тест на беременность, который показывал положительный результат с двумя полосками. Александр очень обрадовался и сразу начал обнимать и целовать свою возлюбленную.

Блогер Даша Евтух показала, как сообщила мужу о беременности

"Лучшая новость от любимой", — поделился своими эмоциями мужчина.

Напомним, Даша Евтух в середине января сообщила, что ждет рождения первенца. Блогерша пока что держит в тайне, на каком сроке беременности находится. Отцом первенца Даши стал Александр Глазов, за которого она вышла замуж 23 августа 2023 года.

Читайте также: