Блогерша Даша Евтух растрогала видео, как сообщила возлюбленному о беременности

Звезда Сети ждет рождения первенца.
Украинская блогерша Даша Евтух растрогала видео, как сообщила своему мужу, депутату Александру Глазову, о беременности.
Знаменитость подготовила возлюбленному необычный подарок. Даша вручила мужу коробку и предложила сделать распаковку. Блогерша положила туда немало сладостей, детскую игрушку, шампунь и даже капусту.
Александр был растроган, хотя и начал догадываться, что его жена сообщает ему о беременности. На самом дне коробки мужчина заметил тест на беременность, который показывал положительный результат с двумя полосками. Александр очень обрадовался и сразу начал обнимать и целовать свою возлюбленную.
"Лучшая новость от любимой", — поделился своими эмоциями мужчина.
Напомним, Даша Евтух в середине января сообщила, что ждет рождения первенца. Блогерша пока что держит в тайне, на каком сроке беременности находится. Отцом первенца Даши стал Александр Глазов, за которого она вышла замуж 23 августа 2023 года.
Читайте также: