Блогерша Даша Евтух вышла замуж за депутата и показала фото со свадьбы в Полтаве

Известная украинская блогерша Даша Евтух, ставшая известной благодаря нестандартным распаковкам, вышла замуж.

Избранником девушки стал полтавский бизнесмен и депутат райсовета Александр Глазов. Влюбленные сыграли громкую свадьбу в Полтаве в канун Дня Независимости – 23 августа. Сейчас молодожені делятся с поклонниками фото и видео с торжественного события.

Судя по фотографиям, Даша и Александр организовали праздник на территории одного из комплексов в Полтаве, на свежем воздухе. Поздравить молодоженов пришло немало близких и друзей. А супруги, в свою очередь, порадовали своих гостей оригинальным свадебным танцем.

Даша Евтух, прославившаяся распаковками, вышла замуж

Локация была украшена немалым количеством белых цветов, для присутствующих играли вживую музыканты, а звездной гостьей свадьбы стала Оля Цыбульская. Также Евтух похвасталась, какой большой торт был на ее свадьбе.

Даша Евтух вышла замуж / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

"Мы с Сашей теперь муж и жена! Не могу сказать, что мне не верится, такое ощущение, словно семьей мы были всегда!" – призналась Даша.

Даша Евтух вышла замуж / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Напомним, что на днях во второй раз пошла под венец еще одна известная блогерша, участница шоу "Пара на миллион" Настя Талпа. Настя показала, кто из звезд выступал на ее свадьбе и познакомила фанатов со своим мужем.

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