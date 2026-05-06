Блогерша Даша Евтух заявила о выезде из Украины: "Мы не выдержали"

Даша Евтух с дочерью / © instagram.com/dashaevtukh__official

Реклама

Популярная украинская блогерша Даша Евтух, которая прославилась благодаря своим видео в Tik Tok, объявила о выезде из Украины.

О своем решении она сообщила в Instagram. Даша Евтух опубликовала фото, на которых изображена с маленькой дочкой и чемоданами. Блогерша отметила, что они покидают Украину и отправляются за границу. В причины звезда Сети подробно вникать не стала, а лишь кратко отметила, что ее семья не выдержала.

«Мы уехали из Украины, мы не выдержали… Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует», — поделилась блогерша.

Реклама

Даша Евтух с дочерью / © instagram.com/dashaevtukh__official

При этом остается непонятным, Даша Евтух выезжает вдвоем вместе с дочерью, или к ней присоединяется и ее муж, депутат Александр Глазгов. Блогерша избегает ответов на эти вопросы.

Напомним, в начале апреля дом Даши Евтух в Полтаве полностью разрушил российский дрон. Блогерша тогда показывала жуткие кадры ее уничтоженного жилья. Вполне вероятно, что это стало решающим в решении уехать из Украины.

Кстати, тогда Даша Евтух также столкнулась с волной критики. Когда дрон разрушил дом блогерши, то из сообщений ее и мужа создавалось впечатление, что якобы они там жили. Однако это не так, поскольку дом сдавали в аренду. Кстати, тогда же Евтух также открывала и сбор на помощь. Наконец, блогерша прояснила ситуацию и отметила, что собирала средства именно для той семьи, которая там жила.

Новости партнеров