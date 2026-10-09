Блогерша Даша Кубик показала вражеский "прилет" возле ее ЖКК в Киеве и озадачила реакцией на взрыв

Даша Кубик

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Украинская блогерша и ведущая Даша Кубик показала вражеский «прилет» возле ее ЖК в Киеве.

Произошло это в четверг, 8 октября. Утром возле ЖК Даши Кубик был вражеский «прилет». Об этом она рассказала в Instagram-stories. Блогерша признается, что особенно шокирует то, настолько психика адаптировалась к реалиям, в которых украинцам приходится жить из-за развязанной Россией войны.

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Даша Кубик говорит, что когда услышала громкий взрыв, то не испугалась, а только подумала, что «прилет» очень близко. В то же время блогерше очень жаль людей, которые страдают от враждебных действий оккупантов, а также грустно, что приходится жить в таких реалиях.

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«Это вчерашнее (8 октября — прим. ред.) утро так началось. Прямо возле моего ЖК „прилет“. Ужасно, что это наша обыденность, к которой психика уже привыкает. Я от взрыва почему-то не дрогнула даже. Просто подумала, что это очень близко. Собралась и поехала работать. Просто сюр… Мне так жаль людей! И очень грустно…», — поделилась звезда Сети.

Пост Даши Кубик

Отметим, Даша Кубик — популярная украинская блогерша. Она стала известна благодаря шутливым видео в TikTok. Впоследствии девушка стала участником юмористического проекта «Львы на джипе». В этом году Даша Кубик также попробовала себя в роли ведущей.

Напомним, недавно актриса Любава Грешнова рассказала о жутком «прилете» возле ее дома в Киеве. Артистка настолько испугалась, что даже прикрывала маленького сына собой.

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