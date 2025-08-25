Блогерша Елена Мандзюк травмировалась в походе в горах: "Упала лицом вниз"

Елена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Украинская блогерша Елена Мандзюк травмировалась в горах.

Знаменитость вместе с подругой ходила в поход. Однако все сложилось не без неприятных инцидентов. Елена Мандзюк призналась, что травмировалась. Когда они поднимались вверх по скалистому маршруту, блогерша оступилась и упала вниз, при этом на плечах у нее был 15-килограммовый рюкзак.

"Один неправильный шаг, и я упала лицом вниз, с 15-килограммовым рюкзаком за спиной. Камни, боль в коленях, отсутствие связи и первая мысль: "Как меня отсюда вообще заберут? Можно вызвать вертолет?". Ну, конечно, там не было никакой связи", - говорит блогерша.

Елена Мандзюк в горах / © instagram.com/elena_mandziuk

Елена Мандзюк говорит, что она и посмеялась над этой ситуацией, и поплакала. К счастью, блогерша не травмировала лицо. Впоследствии и колено уже разгибалось. Мандзюк делится, что досадный инцидент немного испортил поход. Однако, она вместе с подругой продолжила маршрут, хотя боль немного чувствовалась.

"Мы и смеялись, и плакали. К счастью, именно лицом я упала в траву и умылась росой, через минут 10 смогла разогнуть колено и идти дальше. Испортило ли это поход? Немножко... Боль постоянно ощущалась, а маршрут довольно непростой", - подытожила знаменитость.

