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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Блогерша из Украины Роговенко после задержания в США показалась в тюрьме и раскрыла, что случилось

Блогерша, подозреваемая в домашнем насилии, раскрыла правду о деле.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Владислава Роговенко

Владислава Роговенко

Украинская блогерша Владислава Роговенко, известная участием в проектах «Топ-модель по-украински» и «От пацанки до панянки», впервые вышла на связь после задержания в США.

Так, в Сети активно распространяется видеозапись из тюрьмы, которую, вероятно, опубликовал избранник блогерши в своем закрытом профиле в Instagram. На кадрах Влада с улыбкой успокаивает всех поклонников и объясняет, что произошло. По словам Роговенко, все началось с ее публичных рассказов о проблемах в отношениях с ее бойфрендом Алексом.

Иностранец, как утверждает украинка, после ее откровений приехал к ней в один из ресторанов. В тот момент она уже была в состоянии алкогольного опьянения. В результате они принялись очень громко выяснять отношения. Как предполагает Влада, именно это поспособствовало вызову полиции со стороны работников заведения. Так она и попала в полицейский участок.

Владислава Роговенко

Владислава Роговенко

Уже сейчас Влада реагирует на инцидент спокойно. Блогерша поделилась, что ее дело якобы уже «закрыли за один день». Однако она продолжает находиться под стражей из-за другой проблемы — документов, срок которых истек примерно год назад. Сейчас ею занимается иммиграционная служба ICE.

«Я знала, что очнусь популярной, но не осознавала насколько. Я скоро планирую выходить. Все закрылось за один день. Мои последние сообщения в моем Telegram-канале, где я жаловалась на наши отношения, спровоцировали, что Алекс приехал ко мне в ресторан и захотел все разъяснить. Мы с ним общались на очень повышенных тонах. Кто-то из персонала, видимо, вызвал полицию. Поскольку я была в состоянии алкогольного опьянения, меня забрали для дальнейших разборок», — рассказала Роговенко.

Владислава Роговенко

Владислава Роговенко

Впрочем, звезда Сети убеждена, что скоро ее отпустят домой. Там ее ждет двое сыновей и двухмесячная дочь. К слову, пока звездная мама находится под стражей детьми опекаются их две бабушки, чему Влада очень рада. В противном случае блогерша предположила, что сыновей и дочь могли бы у нее забрать социальные службы США.

«Слава Богу, что мама находится здесь и мои дети сейчас с ней. Алекса мама тоже помогает. Не беспокойтесь. Могло быть и похуже. Если бы мамы не было, моих детей бы разбросали по семьям. Служба опеки приехала бы и забрала. Представьте, какая была бы психологическая травма», — подытожила блогерша.

Напомним, на днях звезду «Топ-модели по-украински» Владу Роговенко задержали в США — ее подозревали в жестоком преступлении. Блогершу обвиняли в домашнем насилии. По данным СМИ, ее увидели за избиением своего партнера в одном из ТРЦ. Однако отец дочери звезды в момент задержания подписал заявление, что не выдвигает ей обвинений.

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