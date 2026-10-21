Блогерша из Украины Роговенко после задержания в США показалась в тюрьме и раскрыла, что случилось

Владислава Роговенко

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Украинская блогерша Владислава Роговенко, известная участием в проектах «Топ-модель по-украински» и «От пацанки до панянки», впервые вышла на связь после задержания в США.

Так, в Сети активно распространяется видеозапись из тюрьмы, которую, вероятно, опубликовал избранник блогерши в своем закрытом профиле в Instagram. На кадрах Влада с улыбкой успокаивает всех поклонников и объясняет, что произошло. По словам Роговенко, все началось с ее публичных рассказов о проблемах в отношениях с ее бойфрендом Алексом.

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Иностранец, как утверждает украинка, после ее откровений приехал к ней в один из ресторанов. В тот момент она уже была в состоянии алкогольного опьянения. В результате они принялись очень громко выяснять отношения. Как предполагает Влада, именно это поспособствовало вызову полиции со стороны работников заведения. Так она и попала в полицейский участок.

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Владислава Роговенко

Уже сейчас Влада реагирует на инцидент спокойно. Блогерша поделилась, что ее дело якобы уже «закрыли за один день». Однако она продолжает находиться под стражей из-за другой проблемы — документов, срок которых истек примерно год назад. Сейчас ею занимается иммиграционная служба ICE.

«Я знала, что очнусь популярной, но не осознавала насколько. Я скоро планирую выходить. Все закрылось за один день. Мои последние сообщения в моем Telegram-канале, где я жаловалась на наши отношения, спровоцировали, что Алекс приехал ко мне в ресторан и захотел все разъяснить. Мы с ним общались на очень повышенных тонах. Кто-то из персонала, видимо, вызвал полицию. Поскольку я была в состоянии алкогольного опьянения, меня забрали для дальнейших разборок», — рассказала Роговенко.

Владислава Роговенко

Впрочем, звезда Сети убеждена, что скоро ее отпустят домой. Там ее ждет двое сыновей и двухмесячная дочь. К слову, пока звездная мама находится под стражей детьми опекаются их две бабушки, чему Влада очень рада. В противном случае блогерша предположила, что сыновей и дочь могли бы у нее забрать социальные службы США.

«Слава Богу, что мама находится здесь и мои дети сейчас с ней. Алекса мама тоже помогает. Не беспокойтесь. Могло быть и похуже. Если бы мамы не было, моих детей бы разбросали по семьям. Служба опеки приехала бы и забрала. Представьте, какая была бы психологическая травма», — подытожила блогерша.

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Напомним, на днях звезду «Топ-модели по-украински» Владу Роговенко задержали в США — ее подозревали в жестоком преступлении. Блогершу обвиняли в домашнем насилии. По данным СМИ, ее увидели за избиением своего партнера в одном из ТРЦ. Однако отец дочери звезды в момент задержания подписал заявление, что не выдвигает ей обвинений.

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