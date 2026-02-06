- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 2 мин
Блогерша Ксюша Манекен заявила о беременности и показала округлый животик: реакция звезд
33-летняя звезда Сети вместе с мужем осчастливили фанов радостной новостью.
Известная украинская блогерша Ксюша Манекен, которая в прошлом году оказалась в эпицентре скандала с известным банком, сообщила о беременности.
Звезда Сети сообщила о предстоящем материнстве в Instagram. Она опубликовала нежные кадры, где предстает полуобнаженной, но при этом с головы до ног ее силуэт окутывает полупрозрачная красная вуаль. К слову, нежными кадрами с округленным животиком Ксюша поделилась в свой 33-й день рождения.
По словам блогера, она не пытались скрывать беременность. Свое молчание Манекен объяснила тем, что в первые месяцы ожидания малыша ее живот был удивительно плоским и не выдавал новую жизнь. Именно поэтому подписчики не сразу могли понять, что звезда Сети в положении.
«Сегодня мне исполняется 33 года и похоже я больше не чайлдфри», — с юмором написала будущая звездная мама.
В комментариях поздравить Ксюшу с будущим пополнением в семье собралось немало звезд украинского шоу-бизнеса.
«Поздравляю» — Инна Мирошниченко
«Вау! Поздравляю!» — Даша Квиткова
«Поздравляю» — Наталка Денисенко
«Ой, я тоже в 33 родила. Поздравляю, моя дорогая, с Днем рождения и беременностью» — Виктория Маремуха
Малыша Ксюша Манекен ждет вместе со своим мужем. Как известно, блогерша в 2024 году вышла замуж за Андрея Дома. Мужчина работает как застройщик и девелопер. К слову, на протяжении последних лет возлюбленные не скрывают своих заграничных путешествий и роскошного отдыха. Тем не менее, Андрей активно строит свой бизнес именно в Украине.
