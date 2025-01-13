Блогерша Квиткова серьезно травмировалась на отдыхе и показала синяки на теле

Знаменитость забилась во время плавания на яхте в Доминикане.

Украинская блогерша Даша Квиткова отправилась на отдых с сыном Львом.

Для зимнего отпуска семейство выбрало Доминикану. Звездная мама уже похвасталась кадрами в бикини и рассказала о неприятном происшествии во время отдыха на яхте. В частности, как травмировалась во время плавания в открытом море из-за якоря. Дело в том, что привязанная к нему веревка сильно повредила тело звезды.

"Не без травм. Вот это якорь. И эта веревка в какой-то момент, когда я стояла в самом низу, резко изменила курс и снесла меня с ног в воду, упершись мне в грудную клетку", — рассказала Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

После этого Квиткова показала последствия, где на ее руке и грудной клетке виднеются синяки и ссадины. Впрочем, это не помешало блогерше продолжить прекрасно проводить отдых. В теплой стране Даша наделала фото в купальнике и продемонстрировала подтянутую фигуру и солнечные дни с 3-летним Львом.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно певец Wellboy также вышел на связь с многочисленными травмами. Артист шокировал признанием, кто на него совершил нападение прямо ночью в Киеве.

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