Блогерша Мандзюк шокировала правдой об отношениях "Холостяка" Терена с Белень

Елена Мандзюк, Александр Терен и Инна Белень

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Известная украинская блогерша-миллионница Елена Мандзюк шокировала правдой об отношениях главного героя “Холостяка-13” Александра Терена с победительницей проекта Инной Белень.

Звезда Сети заявила, что на самом деле никакого романа между ними не было. Мандзюк в интервью Алине Доротюк говорит, что виделась с Тереном чаще, чем он с Белень. По словам блогерши, вся эта история об их отношениях и разрыве — вымысел и не больше.

“Эти отношения с победительницей, в которых он не был… Он у них не был! Я знаю, я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю, но это говорю их я, потому что я видела все это со стороны”, — убеждает блогерша.

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Елена Мандзюк также говорит, что была шокирована тем, что в Сети устроила Инна Белень. Блогерша говорит, что победительница “Холостяка-13” начала притворяться жертвой, при этом обвиняя Терена. Мандзюк убеждает, что никаких отношений, разрыва, обид и страданий не было, ведь у них не было романа.

Александр Терен, Елена Мандзюк и Инна Белень / © instagram.com/elena_mandziuk

“Я видела, что с Сашей сделали после типа расставания! Отношений, которых не было! Как вела себя победительница, как она играла жертву: “Я так страдаю, мне так тяжело из-за расхода, Саша это сказал“. А отношений нет! Такая актриса, я просто вообще в шоке сидела”, — уверяет блогерша.

Напомним, тем временем Инна Белень убеждает, что у нее были отношения с Тереном с лета 2024, но в этом году зимой они разошлись. Мол, случилось это потому, что она не чувствовала уважения к себе. Более того, на фоне разрыва между ними произошел серьезный конфликт, после которого они перестали общаться. Сам Александр не дает комментарии на эту тему.