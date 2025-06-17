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Блогерша Монро призналась, что ей приносит доход во время войны: "Достаточно скромно живу"
Монро рассказала о своих заработках и расходах.
Популярная блогерша Монро, которая ранее рассказала о своих партнерских отношениях, призналась, что ей приносит доход во время войны и на что она в основном тратит средства.
Знаменитость говорит, что в прошлом месяце начала следить за своими финансами. Блогерша загрузила приложение, где указывала доходы и расходы. Правда, пока она им не пользуется, чтобы не тревожиться. Тем не менее, в интервью Алине Доротюк Монро говорит, что тратит в основном на еду, помогает маме, покупает близким подарки и прочее.
"Я довольно скромно живу. Больше всего трачу на еду, также другие расходы, помощь мамочке, подарки. Экономия на косметике - по бартеру дарят", - поделилась блогерша.
Заработок Монро приносит YouTube-канал. Также знаменитость начала давать психологические консультации. Кроме того, она работает в общественном объединении.
"Потратила я в прошлом месяце 78 тысяч, заработала я на 20 процентов меньше. Это и YouTube, я начала предоставлять консультации психологические. Я работаю в общественном объединении, там тоже небольшая зарплата. Иногда какие-то деньги капают", - поделилась Монро.
Напомним, недавно певица Оля Цибульская призналась, что приносит ей доход. Также артистка ответила, спонсирует ли ее карьеру муж.