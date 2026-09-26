Блогерша Монро призналась в потере волос и почему ей отказали сделать пересадку: "Очень болезненная тема"

Блоггерша Монро / © instagram.com/monritta

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Украинская блогерша и психолог Монро впервые откровенно рассказала о частичной потере волос.

Знаменитость в своем Instagram призналась, что носит натуральные парики. Дело в том, что свои волосы звезда Сети частично потеряла. К сожалению, этот процесс уже необратим. Монро не скрывает, что для нее это очень сильно болезненная тема. Однако она наконец-то решилась об этом откровенно рассказать.

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«Я ношу парики. Все, что вы видите, это парики из натуральных волос. Свои волосы я потеряла, частично. Я еще не созрела для того, чтобы ходить с бритой головой, но я созрела для того, чтобы об этом говорить вслух. Раньше для меня это была очень болезненная тема, и она до сих пор остается болезненной», — поделилась блогерша.

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Блогерша Монро / © instagram.com/monritta

Монро также призналась, что обращалась к разным специалистам. Также знаменитость хотела сделать операцию по пересадке волос. Однако специалисты отказали Монро от этого, объяснив, что она не получит никакого результата, поскольку у нее недостаточно волосяных луковиц.

«Я обращалась к некоторым специалистам по трансплантации волос в Турции, к лучшим. Все отказали! Вернее, сказали, что результата не будет. У меня даже нет достаточно донорских луковиц. Это грустно, но это жизнь», — объяснила блогерша.

Напомним, недавно американский реслер и актер Джон Сина перенес вторую пересадку волос. Незадолго до процедуры звезда Голливуда полностью побрился.

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