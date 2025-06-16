Блогерша Монро сделала признание о своих партнерских отношениях и ответила, действительно ли у нее есть сын

Блогерша Монро / © instagram.com/monritta

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Популярная блогерша Монро рассказала о своих партнерских отношениях, а также призналась, действительно ли год назад у нее родился ребенок.

Знаменитость поделилась подробностями личной жизни в интервью Алине Доротюк. Блогерша призналась, что сейчас находится в партнерских отношениях с близкой приятельницей Графиней. Монро уверенно может назвать ее своей семьей. А вот интимно-партнерских отношений у блогерши пока нет. Монро признается, что готова к ним, однако травмы прошлого пока что стоят этому на пути.

"Интимно-партнерских отношений нет. Готова ли я? Пожалуй, да. Но травмы прошлого не дают мне их построить. Я над этим сейчас работаю. Это очень сложно. И у меня есть партнерские отношения с Графиней (подруга Монро - прим. ред.). Она год назад родила сына и, можно сказать, это определенная форма семьи. Это дружеские партнерские отношения!" - поделилась блогерша.

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Блогерша Монро с подругой Графиней / © instagram.com/monritta

Также Монро ответила, действительно ли годовалый сын Графини от нее. Блогерша заверила, что биологически - это не ее ребенок. Знаменитость также добавила, если бы у нее действительно родился малыш, то она бы об этом сообщила.

"Если бы это был мой ребенок, я бы об этом сказала. Просто люди не допускают того момента, что бывают такие отношения, где по факту чужой человек помогает женщине, которой тяжело. Нет, это не мой ребенок. Биологически это не мой ребенок", - добавила блогерша.

Блогерша Монро с сыном подруги / © instagram.com/monritta

Напомним, ранее Монро раскрыла шокирующие подробности своего детства. Оказывается, родители били блогершу. Знаменитость также призналась, простила ли она им это.