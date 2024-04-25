Блогерша Монро высказалась о своем первом сексе: "Это было ужасно"

Украинская блогерша Монро вспомнила свой первый секс и призналась, почему это было ужасно.

Звезда Сети не слишком прекрасно отзывается о своем первом интимном опыте. Более того, Монро говорит, что это вообще было ужасно. Блогерша в комментарии Леониду Полищуку поделилась, что тогда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, интим произошел без контрацептивов. Монро подчеркнула, что это было бездумно.

"Первый секс был без презерватива, и это ужасно. Это последствия отсутствия и школьного полового воспитания, и в семье. Были моменты в моей жизни, когда секс был без презерватива, и это просто рулетка. Была на кураже, на эмоциях, у состоянии алкогольного опьянения. Первый секс был в состоянии алкогольного опьянения", — высказалась Монро.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

Блогерша также призналась, что долго стеснялась своего тела. В настоящее время Монро прорабатывает свои травмы с психотерапевтом.

"Меня не научили правильной телесности. Я стеснялась своего тела. Только сейчас я прорабатываю это со своим психотерапевтом", — добавила Монро.

Напомним, что недавно Монро рассекретила, сколько зарабатывает и тратит. Также блогерша призналась, что ей приносит доход во время войны.

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