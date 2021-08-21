Блогерша Настя Ивлеева подтвердила слухи о разводе с рэпером Элджеем: "Это очень больно"

Пара была вместе 3 года.

Популярный российский рэпер Алексей Узенюк, он же Элджей, и его жена, ведущая Настя Ивлеева, которые переболели коронавирусом, развелись.

Слухи о разрыве отношений звездной пары ходили последние несколько месяцев. Впрочем, только сейчас блогерша официально подтвердила эту информацию. В интервью Tatler 30-летняя знаменитость призналась, что она и Алексей больше не вместе.

"Это сложно. Это очень больно. И трудно. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было трудно осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали", — сообщила Настя.

ЭлДжи и Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_

Одной из причин развода звезда Сети назвала слишком быстрое решение жениться, ведь под венец они пошли через год после начала отношений. Настя заверила, что пара друг другу не изменяла. Она добавила, что влюбленные были в восторге друг от друга, все было прекрасно, но сильно влияло на мотивацию к работе и к созданию новых проектов. Поэтому супруги решили дать друг другу соскучиться, разъехаться и встречаться каждую неделю и обсуждать, что с ними происходит.

"Через две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошло изменение, и оно не в пользу нас двоих. Но мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Анализировать. И все это продолжалось в течение, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: "Давай, чао-какао!". Нет", — добавила она.

instagram.com/_agentgirl_

Заметим, Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году. Пара разорвала отношения после 2 лет брака. Детей в бывших нет.

Напомним, не так давно Ирина Билык официально развелась с Асланом Ахмадовым. Это был первый официальный брак артистки.

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