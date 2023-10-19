Блогерша Настя Талпа ошеломила, сколько миллионов зарабатывает в месяц

Украинская блогерша Настя Скальницкая, более известная под фамилией своего экс-мужа Дмитрия Талпы, рассказала о своих доходах и расходах.

В Instagram у знаменитости часто спрашивают, сколько средств она зарабатывает и на что их тратит. Звезда Сети не стала скрывать и поделилась с фанами такой информацией. Настя призналась, что последние полгода благодаря фотоблогу в месяц зарабатывает около двух миллионов гривен.

Настя Талпа / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Не стала Скальницкая скрывать свои расходы. В месяц блогерша тратит на дочь Милану около двух тысяч долларов, такая же сумма у Насти уходит на уход за собой. Кроме того, знаменитость помогает родным и время от времени покупает новую одежду.

"На Милашу в месяц трачу около двух тысяч долларов. Уход за собой с косметикой и волосами – две тысячи долларов, помощь родственникам – полторы тысячи долларов. Расходы на одежду по-разному, но может быть и семь тысяч долларов", — поделилась блогерша.

Пост Насти Талпы / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Очевидно, пользователи Сети были ошеломлены такими суммами. Некоторые, похоже, вообще начали критиковать Скальницкую. Однако Настя поторопилась объяснить, что платит стране налоги, выплачивает заработную плату своим работникам, вкладывает средства в развитие, а также донатит на нужды военных.

"Все начали считать мои деньги, но забыли, что в этом месяце я уплатила 107 тысяч гривен налога стране, 250 тысяч гривен заработной платы, задонатила 20 тысяч гривен, потратила на свое продвижение и обучение около 500 тысяч гривен", — прокомментировала блогерша.

Настя Талпа / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова призналась, сколько зарабатывает в месяц. Также исполнительница рассекретила свои расходы.

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