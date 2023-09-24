Блогерша Настя Талпа публично поссорилась с экс-мужем из-за общей 4-летней дочери

Также блогер обвинила бывшего в том, что он не помогает ребенку финансово.

Украинская блогерша Настя Скальницкая, более известная под фамилией своего экс-мужа Дмитрия Талпы, рассказала о конфликте с ним.

Настя записала видео, в котором поделилась, что ее бывший, проживающий в Одессе, требует, чтобы она привозила к нему из Киева их общую дочь, 4-летнюю Милану. Это видео Скальницкая записала после того, как Дмитрий Талпа публично пожаловался, что ему не дают видеться с ребенком.

В свою очередь, Скальницкая уверяет, что не препятствует встречам отца с дочерью, но не может возить девочку в Одессу, когда тот захочет, потому что у ребенка есть график, детский сад, разные кружки, которые она не может пропускать.

Настя Талпа пожаловалась на экс-мужа, что он ищет повод не видеться с 4-летней дочерью

По словам блогерши, она предложила, чтобы бывший приезжал к ним в Киев, когда он захочет увидеть дочь. Впрочем, Дмитрий пожаловался, что ему далеко ездить из Одессы в Киев. Также Скальницкая пожаловалась, что бывший не помогает ей финансово с ребенком и запретил ей несколько лет назад вместе с дочерью сниматься в проекте "Супермама".

В свою очередь, фаны Насти встали на ее защиту и отметили, что если бы отец хотел увидеть дочь, то он бы это сделал, а не искал причин, почему нет.

Значит, не сильно он хочет видеться с ребенком

Да просто манипуляции со стороны бывшего. Хочет очень – найдет как добраться или нормально договориться

Неоднократно видела, что Настя возила малышку к нему в Одессу. Может, уже хотя бы раз поднял свою ж*пу и приехал сам к ребенку?

Напомним, что в начале сентября флористка и блогерша Настя Талпа во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал мужчина по имени Богдан Скальницкий. Влюбленные устроили праздник под Киевом. Для них вживую пела Анна Тринчер, а друзья подарили личный лимузин.

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