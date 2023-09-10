Блогерша Настя Талпа сыграла роскошную свадьбу в Киеве: лимузин в подарок и выступление Анны Тринчер

Украинская блогерша, участница проекта "Пара на миллион" Анастасия Талпа распрощалась с холостяцкой жизнью.

Так, 8 сентября флористка пошла под венец с парнем по имени Богдан Скальницкий. Кстати, Настя взяла фамилию мужа и уже даже переименовала себя в соцсетях.

Блогерша Настя Талпа вышла замуж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Праздник влюбленные организовали в одном из загородных комплексов под Киевом. На свадьбу Настя и Богдан пригласили друзей, известных блогеров, в частности Ксюшу Манекен и участницу шоу "Пара на миллион" Элизабет, а также украинских звезд.

На свадьбе Насти Талпы были Элизабет и Ксюша Манекен / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерша Настя Талпа вышла замуж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерша Настя Талпа вышла замуж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерша Настя Талпа вышла замуж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерша Настя Талпа вышла замуж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерша Настя Талпа вышла замуж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Так, свой первый свадебный танец молодожены танцевали под живое выступление певицы Анны Тринчер. Также гостей своим выступлением порадовала группа "ТІК" с хитом "Вчителька" и исполнитель Velboi с песней "Гуси".

На свадьбе Насти Талпы выступил Velboi / Фото: instagram.com/skalnytska.n

На свадьбе Насти Талпы выступила Анна Тринчер / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Получили новоиспеченные супруги немало интересных подарков. В частности, друг пары, скандально известный блогер Денис Поветкин презентовал влюбленным лимузин. При чем блогер его именно купил, а не арендовал.

Блогерша Настя Талпа вышла замуж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Блогерша Настя Талпа вышла замуж / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Кроме того, на свадьбе Талпы один из друзей раскошелился и задонатил пять тысяч долларов на ВСУ.

Отметим, что Настя Талпа стала популярной после того, как приняла участие в проекте "Пара на миллион". В шоу она боролась за победу с участником "Лиги Смеха" Марком Куцеваловым. Впрочем, отношения знаменитостям построить так и не удалось.

Настя Талпа и Марк Куцевалов

Кстати, для Насти Талпы брак с Богданом Скальницким стал вторым по счету. До этого флористка была замужем за бизнесменом Дмитрием Талпой, от которого имеет дочь.

Новый муж Насти Талпы нашел общий язык с ее дочерью / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Напомним, между тем в Сети активно обсуждают вероятный роман певицы Тины Кароль с хореографом и участником "Танцев со звездами" Дмитрием Жуком. На днях парочку заметили, когда они прогуливались по Киеву, держась за руки.

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